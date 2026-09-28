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29.09.2026 00:26
чтение: 1 мин
Погода
#+17°
#осень
#сентябрь
#Столбики термометров

Осень отступает? Столбики термометров взлетят до +17°

Осень отступает? Столбики термометров взлетят до +17°

На юге, местами в центре, днем на северо-западе небольшой дождь, мокрый снег. Ветер умеренный, на Арктическом побережье порывистый до 19-24 м/с, ночью до 25-30 м/с, местами метель, температура ночью -3,-8°, на юге 0,+5°, Оймяконье -9-14°, днем +2+7°, на юго-западе +7+12°, на юге +12+17°, на побережье -1-6°.

В Якутске без существенных осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/c. Температура ночью -3-5°, днем +6+8°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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