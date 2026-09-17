Погода в октябре на Дальнем Востоке и в Якутии

Прогноз погоды в октябре 2026

погода в октябре

Октябрь на Дальнем Востоке — месяц быстрого перехода от осени к зиме. Однако регион огромен, поэтому погода сильно различается: на юге Приморья ещё возможны относительно тёплые дни, а в континентальных районах Якутии уже устанавливаются морозы и формируется снежный покров.

Дальний Восток: контрасты побережья и внутренних районов

На юге Дальнего Востока, в Приморском крае, первая половина октября нередко сохраняет осенний характер. Во Владивостоке средняя дневная температура в октябре около +10 °C, но погода зависит от циклонов, ветра и близости моря. Во второй половине месяца ночные заморозки становятся обычным явлением, вероятны дожди, мокрый снег и сильный ветер.

В Хабаровском крае и Амурской области похолодание обычно заметнее: суточные перепады температуры увеличиваются, ночные значения всё чаще уходят ниже нуля. Осадки постепенно переходят от дождя к смешанной фазе и снегу.

Северо-восток региона — Магаданская область и Чукотка — встречает октябрь уже в зимнем режиме. Здесь возможны устойчивые отрицательные температуры, снег и метели; влияние океана и циклонов делает погоду ветреной и изменчивой.

Якутия в октябре: начало настоящей зимы

Для Республики Саха (Якутия) октябрь — не «середина осени», а период активного становления зимы. Резко континентальный климат определяет быстрые температурные изменения: после относительно мягкого начала месяца холода могут усиливаться буквально за несколько дней.

В Якутске средняя дневная температура в октябре составляет примерно −6 °C. Ночью морозы обычно сильнее, а к концу месяца отрицательные температуры становятся устойчивыми. Во многих районах республики снег уже лежит постоянно, хотя его количество и сроки формирования покрова сильно меняются от года к году.

Якутское УГМС приводит характерный пример: в октябре 2025 года в Якутске самая тёплая дневная температура достигала +5 °C 3 октября, а 29 октября минимум опускался до −21 °C. За месяц выпало лишь 6 мм осадков — в три раза меньше нормы, а высота снежного покрова к 31 октября составляла 3 см. Этот пример хорошо показывает, что октябрь в Якутии может быть одновременно морозным и малоснежным.

Что учитывать путешественникам

Одежда должна быть многослойной: тёплая куртка, шапка, перчатки и непромокаемая обувь необходимы уже в октябре.

В Якутии особенно важна защита от ветра и мороза: температурный фон быстро меняется, а ночи значительно холоднее дня.

Для поездок по северным и удалённым районам нужно заранее проверять состояние дорог, авиасообщения и локальные штормовые предупреждения.

Климатические нормы описывают многолетнюю картину, но не заменяют оперативный прогноз на конкретные даты.

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