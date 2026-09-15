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16.09.2026 00:19
чтение: 1 мин
Погода
#-12°
#холод

-12°: Холодно будет даже самым стойким

-12°: Холодно будет даже самым стойким

В центре, на западе, юге небольшой мокрый снег, дождь, днем на юге местами умеренный. На севере и в Колымо-Индигирских районах погода без осадков. Ветер умеренный, на западе, юге местами порывы до 9-14 м/с, на арктическом побережье местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении -7-12°, днем -1,+4°, на юго-западе, юге, Колыме +4+9°.

В Якутске ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -3-5°, днем +3+5°

Ежедневный гороскоп на среду 16 сентября 2026 года

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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