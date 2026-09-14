Дело Айхала Габышева: расследование завершено

Дело Айхала Габышева расследовано и направлено в суд

Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение по делу бывшего генерального директора СРО «Союз строителей Якутии» Айхала Габышева. Уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

Ему официально предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата, совершенная в особо крупном размере). На время судебного процесса фигурант находится под домашним арестом.

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года руководитель СРО без ведома коллегиального совета трижды выводил средства организации на счета подконтрольных фирм под видом обычных займов.

Декабрь 2022 года: переведено 50 миллионов рублей на счет строительной компании ООО «Адгезия», которую возглавляет его брат.

Январь 2023 года: выведено еще 40 миллионов рублей.

Октябрь 2023 года: выведено 20 миллионов рублей.

Общая сумма ущерба составила более 110 миллионов рублей. Ни один из этих фиктивных займов в СРО так и не был возвращен.

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