Карточный домик рухнул: Криминальные авторитеты предстанут перед судом. Завершено расследование уголовных дел в отношении организаторов незаконных азартных игр



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) завершено расследование двух уголовных дел в отношении четырех жителей республики.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере).

Следствием установлено, что незаконная игорная деятельность осуществлялась в составе организованных групп, входящих в структуру преступного сообщества, деятельность которого базировалась на принципах и устоях запрещенного на территории РФ экстремистского сообщества. Фигуранты были вовлечены в состав организованных групп, действовавших под руководством лиц, обладающих авторитетом в криминальной среде.

В период с января по октябрь 2024 года две организованные группы под руководством таких лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в условиях строгой конспирации организовывали и проводили азартные карточные игры с использованием игрового оборудования (игровых столов, игральных карт, фишек). Они принимали от игроков денежные средства в качестве ставок, выдавали фишки, эквивалентные рублю, вели учет ставок и по результатам игр выдавали выигрыши.

По данным следствия, в результате совместных преступных действий организованных групп в указанный период был извлечен незаконный доход в размере около 3 млн 800 тыс. рублей.

Преступная деятельность пресечена в октябре 2024 года в результате совместных скоординированных действий следователей республиканского управления СК, оперативных сотрудников 22-го отдела ГУУР МВД России, ОБОП УУР МВД по Республике Саха (Якутия), УФСБ и УФСИН России по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке республиканского управления Росгвардии.

В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело в отношении организаторов и руководителей экстремистского сообщества, а также иных участников организованных групп рассматривается судом по существу.

Дело Айхала Габышева: расследование завершено





