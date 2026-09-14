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14.09.2026 22:24
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Благотворительность
#Якутия

Судприставы Якутии присоединились к акции «Завяжи узелок победы»

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха (Якутия) присоединилось к патриотической акции «Завяжи узелок победы». Инициатором участия в проекте выступил Молодежный совет ведомства.

В рамках акции в Управлении организовано плетение маскировочных сетей — они станут важной помощью для участников специальной военной операции. К благородному делу подключились не только сотрудники Управления, а также и посетители: каждый в свободное время вносит свой вклад в общее дело.

Готовые маскировочные сети вместе с посильной гуманитарной помощью будут направлены в зону боевых действий. Таким образом коллектив Управления выражает поддержку защитникам страны.

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Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)

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