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05.10.2026 16:04
чтение: 1 мин
Якутск
#Безопасная высота
#Водоканал

Сотрудники Водоканала доказали свое мастерство на высоте

В АО «Водоканал» состоялись соревнования по безопасным работам на высоте «Безопасная высота». Мероприятие прошло на территории ННОУ ДПО «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики». 

В соревнованиях приняли участие четыре команды: от службы водоснабжения, службы главного энергетика, службы КИП и А и ремонтно-механического цеха. 

Участники продемонстрировали не только скорость и ловкость, но и строгое соблюдение правил безопасности при выполнении работ на высоте. Каждый показал достойный уровень подготовки и слаженную работу.

По итогам соревнований первое место заняла команда ремонтно-механического цеха. На втором месте — сборная службы КИПиА, на третьем — службы водоснабжения, на четвертом —службы главного энергетика.

Поздравляем победителей и призёров! Отдельная благодарность коллективу ННОУ ДПО «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики» за помощь в организации соревнований, компании ООО «Техноавиа-Саха» и профкому АО «Водоканал» — за призы для участников.

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Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал»

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