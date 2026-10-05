Реши пример 10 + 20 : 5 × (4 — 2) и не попади в ловушку!

Этот математический пример выглядит как стандартная задача из учебника за 5-й класс, но он регулярно вызывает споры. Наличие скобок в конце примера сбивает с толку даже отличников, заставляя их нарушать базовые алгоритмы.

Условие задачи

10 + 20 : 5 × (4 — 2) = ?

Вспоминаем порядок действий:

Действия в скобках.

Умножение и деление (строго слева направо).

Сложение и вычитание.

Пошаговое решение

Основные лагеря делятся на тех, кто получает 12, и тех, кто уверенно пишет 18. В чем подвох?

Шаг 1: Работаем со скобками

Вычисляем значение внутри скобок:

(4 — 2) = 2

Пример принимает вид: 10 + 20 : 5 × 2

Шаг 2: Умножение и деление слева направо

Несмотря на то, что двойка только что «выпала» из скобок и стоит рядом с пятеркой, мы не имеем права их перемножать первыми. Идем по порядку:

Сначала деление: 20 : 5 = 4

Затем умножение: 4 × 2 = 8

Пример принимает вид: 10 + 8

Шаг 3: Сложение

10 + 8 = 18

✅ Правильный ответ на математический пример : 18

Почему многие получают ответ 12?

Ловушка срабатывает из-за визуальной близости чисел 5 и (2). Мозг воспринимает их как единый блок (знаменатель дроби или множитель) и сначала вычисляет 5 × 2 = 10. Затем идет деление 20 : 10 = 2, и в конце сложение 10 + 2 = 12. Это грубое нарушение правила лево-правостороннего выполнения равноприоритетных действий.

💡 Совет: Попробуйте отправить один из этих примеров в групповой чат с друзьями или коллегами. Наблюдение за тем, как люди защищают свои неверные ответы, ссылаясь на «школьные правила», — это не только весело, но и отлично тренирует ваше собственное критическое мышление и способность аргументированно отстаивать истину!

Математический тест для мозга: Реши пример 10 + 20 : 5 × (4 — 2)