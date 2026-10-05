Реши пример 10 + 20 : 5 × (4 — 2) и не попади в ловушку!
Этот математический пример выглядит как стандартная задача из учебника за 5-й класс, но он регулярно вызывает споры. Наличие скобок в конце примера сбивает с толку даже отличников, заставляя их нарушать базовые алгоритмы.
Условие задачи
10 + 20 : 5 × (4 — 2) = ?
Вспоминаем порядок действий:
Действия в скобках.
Умножение и деление (строго слева направо).
Сложение и вычитание.
Пошаговое решение
Основные лагеря делятся на тех, кто получает 12, и тех, кто уверенно пишет 18. В чем подвох?
Шаг 1: Работаем со скобками
Вычисляем значение внутри скобок:
(4 — 2) = 2
Пример принимает вид: 10 + 20 : 5 × 2
Шаг 2: Умножение и деление слева направо
Несмотря на то, что двойка только что «выпала» из скобок и стоит рядом с пятеркой, мы не имеем права их перемножать первыми. Идем по порядку:
Сначала деление: 20 : 5 = 4
Затем умножение: 4 × 2 = 8
Пример принимает вид: 10 + 8
Шаг 3: Сложение
10 + 8 = 18
✅ Правильный ответ на математический пример : 18
Почему многие получают ответ 12?
Ловушка срабатывает из-за визуальной близости чисел 5 и (2). Мозг воспринимает их как единый блок (знаменатель дроби или множитель) и сначала вычисляет 5 × 2 = 10. Затем идет деление 20 : 10 = 2, и в конце сложение 10 + 2 = 12. Это грубое нарушение правила лево-правостороннего выполнения равноприоритетных действий.
💡 Совет: Попробуйте отправить один из этих примеров в групповой чат с друзьями или коллегами. Наблюдение за тем, как люди защищают свои неверные ответы, ссылаясь на «школьные правила», — это не только весело, но и отлично тренирует ваше собственное критическое мышление и способность аргументированно отстаивать истину!
Математический тест для мозга: Реши пример 10 + 20 : 5 × (4 — 2)
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