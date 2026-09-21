Реши пример с подвохом: 20 + 20 × 20 — (20 + 20) : 20 = ?
Перед вами настоящее математическое приключение. На первый взгляд — обычный пример. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора с математическим челленджом?
Решите пример
20 + 20 × 20 — (20 + 20) : 20 = ?
Выберите ответ:
А) 418
Б) 420
В) 400
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:
20 + 20 = 40
Теперь выражение выглядит так:
20 + 20 × 20 — 40 : 20
Шаг 2. Выполняем умножение и деление.
У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:
Умножение: 20 × 20 = 400
Деление: 40 : 20 = 2
Теперь выражение выглядит так:
20 + 400 — 2
Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:
Сначала сложение: 20 + 400 = 420
Затем вычитание: 420 — 2 = 418
Правильный ответ — А) 418
Откуда могли взяться другие ответы?
420 получится, если правильно вычислить умножение и сложение (20 + 400 = 420), но забыть про последнюю часть примера с делением и вычитанием двойки.
400 получится, если мозг «зацепится» за самое крупное действие в примере (20 × 20 = 400), быстро посчитает его и выберет этот ответ, не дочитав пример до конца.
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.
Получилось 418 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
Математический челлендж — это не только развлечение, но и возможность попрактиковаться в устном счёте. Решая такие примеры, мы удерживаем в памяти промежуточные результаты, внимательно следим за знаками и вспоминаем порядок действий. Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка, и закрепить вычислительные навыки. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.
Чем полезны такие упражнения для мозга
Математический челлендж — это отличная зарядка для ума, которая стимулирует работу левого полушария мозга, отвечающего за аналитическое мышление. Такие упражнения развивают концентрацию внимания, улучшают оперативную память и тренируют когнитивную гибкость, заставляя нас переключаться между различными правилами и алгоритмами. Научные исследования подтверждают, что постоянная ментальная нагрузка и решение нестандартной задачи на логику способствуют поддержанию нейропластичности мозга, укрепляют синаптические связи и служат эффективной профилактикой возрастных когнитивных расстройств, помогая сохранять ясность ума и быстроту реакции на долгие годы.
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