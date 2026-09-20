Избран депутат Ил Тумэна от Верхневилюйско-Горного округа

20 сентября избран депутат Ил Тумэна вместо самовыдвиженца Владимира Поскачина, который сдал мандат после вступившего в силу решения суда.

По данным окружной избирательной комиссии по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу №13 Якутии на выборах приняли участие 11692 избирателя, или явка составила 61,93 % избирателей.

По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

Долгунов Николай Николаевич, 1981 г.р., ЕДИНАЯ РОССИЯ, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, председатель Правления. За него проголосовали 5740 избирателей, или 49,17% принявших участие в выборах.

Лю-Фа Анатолий Васильевич, 1984 г.р., СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, директор ООО «Горный ЖИЛКОМСЕРВИС» при администрации Бердигестяхского наслега Горного улуса. За него проголосовали 1489 избирателей, или 12,75% принявших участие в выборах.

Петров Дмитрий Дмитрьевич, 1975 г.р., КПРФ, генеральный директор ООО «СОМО5О». За него отдали свои голоса 1368 избирателей, или 11,72 % принявших участие в выборах.

Скрыбыкин Владимир Степанович, 1967 г.р., «НОВЫЕ ЛЮДИ», самозанятый. За него отдали свои голоса 2900 избирателей, или 24,84% принявших участие в выборах.

Таким образом, на выборах победу одержал Долгунов Николай Николаевич.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные кандидатами, политическими партиями, Общественной палатой РС(Я). Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало. Голосование прошло в строгом соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства, сообщает ЦИК Якутии.

Читайте так же Голосование показало самые оппозиционные и самые лояльные улусы Якутии