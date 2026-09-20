Благоустройство «до весны»: детскую площадку застилают прямо в снег

Благоустройство «до первой весны»: в Нерюнгри покрытие на детскую площадку укладывают прямо в снег, сообщает наш читатель:

В Южную Якутию пришла зима, а вместе с ней — традиционный сезон экстремального благоустройства. Жители дома № 17 по проспекту Дружбы Народов в Нерюнгри стали свидетелями того, как рабочие в спешке укладывают финишное резиновое покрытие для детской площадки прямо в снег.

На кадрах, сделанных сегодня отчетливо видно: площадка уже припорошена снегом, температура на улице колеблется около нуля, а строители тем временем раскатывают ярко-бордовую смесь из резиновой крошки и полиуретанового клея.

Почему это стопроцентный брак? Для любого строителя очевидно: укладка бесшовного резинового покрытия в такую погоду — это деньги, выброшенные на ветер. И вот почему: главный враг полиуретана — влага. По технологии основание площадки должно быть абсолютно сухим. Снег и сырость нарушают химическую реакцию. Клей внутри смеси просто «вскипает», становится пористым и хрупким. Уже весной покрытие начнет выкрашиваться под ногами детей. Адгезия на нуле. Из-за влаги и холода резиновый ковер не сможет прочно схватиться с бетонным основанием. При первых же серьезных нагрузках покрытие начнет отходить от земли огромными пластами. Замерзшая под резиной влага весной растает. В условиях сурового климата Якутии это гарантирует, что площадка покроется буграми, трещинами и провалами в первые же теплые дни.

Кто за это ответит? Напомним, что масштабное благоустройство дворовой территории домов № 9, 11, 17 и 19 по пр. Дружбы Народов находится на контроле МКУ «Управление городского хозяйства г. Нерюнгри». Ранее городские власти и глава города Илья Гудошник лично инспектировали ход работ.

Понятно, что подрядчик судорожно пытается сдать объект до наступления окончательных морозов, чтобы избежать штрафов. Но почему за срыв графиков должны расплачиваться жители, которые вместо современной и безопасной площадки получат разваливающееся месиво уже к маю?

Согласно строительным нормативам (СП 82.13330.2016), такие работы допускается проводить при стабильной температуре не ниже +5°C… +10°C и исключительно в сухую погоду. Если подрядчик так сильно хотел завершить объект в межсезонье, он был обязан смонтировать специальный тепловой контур («тепляк») с подогревом. Ничего из этого сделано не было. Что делать жителям? Терпеть такую халатность нельзя. Жильцы дома № 17 и соседних многоэтажек призывают администрацию города и технадзор МКУ «УГХ» вмешаться в ситуацию: остановить работы, ведущиеся с нарушением СНиП. Провести экспертизу уже уложенного в снег участка. Категорически отказать в приемке и оплате бракованных работ за счет бюджетных средств.

Нерюнгринцы платят налоги и имеют право на качественные, безопасные и долговечные дворы, а не на одноразовое благоустройство «для галочки» в отчетах.

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