Какая явка в Якутии к завершающему дню голосования?

Заключительный третий день голосования стартует на территории Якутии!

Сегодня, 20 сентября, проводится третий, заключительный, день голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации IX созыва.

С 8:00 часов до 20:00 часов на территории республики работают все избирательные участки. Центризбирком Якутии приглашает принять участие в выборах тех, кто еще не успел отдать свой голос.

По данным Центральной избирательной комиссии Якутии, к 10:00 по местному времени в третий день голосования на выборах депутатов Государственной думы явка избирателей в республике составила 37,08%. Всего свой голос отдали 240 541 избиратель.

Голосование в Якутии проходит в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Всего в республике работают 784 избирательных участка. В списки избирателей включены более 644 тысяч человек. Помещения для голосования открыты с 08:00 до 20:00.

Явка избирателей по итогам второго дня, 19 сентября, составила 35,91%.

Явка на выборах в Якутии уже превысила результаты 2021 года, сообщает ЯСИА. Жители Якутии продолжают активно участвовать в выборах депутатов Госдумы. По итогам двух дней 232 800 избирателей уже отдали свои голоса. На повышение явки сработало и трехдневное голосование. Связано это в первую очередь с удобством такого формата для избирателей. Трехдневное голосование позволяет повысить доступность выборов для жителей страны и снизить нагрузку на избирательные участки.

Наряду с голосованием на выборах депутатов Госдумы России, в Нижнеколымском и Среднеколымском районах выбирают представительные органы — районные советы депутатов. Состоятся также выборы депутатов в селе Походском, дополнительные выборы депутата Верхнеколымского райсовета, сообщает ЦИК Якутии.

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