«Кэпсиэ, догор!» — 35 лет литературно-краеведческому клубу Олекминска

В библиотеке Олёкминска на юге Якутии уже 35 лет работает литературно-краеведческий клуб «Кэпсиэ, догор!», где горожане читают стихи собственного сочинения, занимаются краеведением и сохраняют память о людях, которых ссылали в эти края. Основательница клуба Нина Дехтяр рассказала, с чего все начиналось и как библиотека стала местом, где каждый может показать свой талант и получить поддержку.

«Люблю, чтобы народу было много»

В центре Олёкминска стоит обшитое сайдингом двухэтажное здание 1976 года постройки — Центральная районная библиотека им. Льва Габышева. «В небольшом провинциальном городке у библиотеки много разных функций: здесь читают книги, проводят бесплатные мастер-классы, приходят просто пообщаться», — рассказывает главный библиотекарь Нина Дехтяр, высокая блондинка в бордовом платье.

Пятничным вечером в главном зале накрыты столы с яркими скатертями, самоварами и фарфоровыми чашками: в библиотеке готовятся к очередной встрече клуба «Кэпсиэ, догор!» (в переводе означает «Расскажи, друг!» — это традиционное приветствие якутов).

«Кэпсиэ, догор!» — это литературная и краеведческая гостиная, где местные жители и гости города за чашкой чая обсуждают историю, культуру и литературу Олёкминского района. Музыкальные вечера, презентации книг, встречи с писателями, поэтами, народными мастерами — многие важные культурные события города проходят здесь. Клуб стал доступной площадкой, где олёкминцы могут показать себя и посмотреть на других творческих людей.

Нина Дехтяр четко помнит день, когда начала работать в Олёкминской библиотеке: 25 июля 1980 года. В маленький городок на берегу реки Лены 20-летняя Нина приехала после учебы в Томске.

«Первые годы в библиотеке было очень холодно, ходили в шубах, ручки не писали от мороза. Носили шлак из кочегарки, рядом была школьная котельная, и засыпали полы. Работали все, начиная от директора до библиотекарей», — вспоминает Дехтяр.

Библиотека им. Габышева — методический центр для 25 филиалов в селах Олёкминского района. Она носит имя первого якутского киносценариста, драматурга и переводчика. На стенах фойе висят фотографии Габышева, вырезки из газет, обложки книг. Есть и раздел «Репрессия»: в апреле 1942 года драматурга арестовали за «участие в контрреволюционной буржуазно-националистической антисоветской организации» и дали три года лагерей.

Память о репрессированных невозможно вычеркнуть из истории Олёкминска. Город с XIX века был местом, куда ссылали политических и религиозных заключенных: декабристов, участников польских восстаний, революционеров и участников религиозных сект — например, скопцов с юга страны. Многие из них развивали город и район: скопцы выращивали на многолетней мерзлоте пшеницу и картофель, а политзаключенные обучали детей грамоте. Недавно преподаватель истории из села Токко, рассказывает Дехтяр, во время археологической экспедиции со школьниками обнаружил останки лагеря, о котором ранее никто не знал.

Несколько лет назад 30 октября в библиотеке провели вечер памяти жертв политических репрессий. Идею предложил местный священник отец Андрей.

«Он пришел как-то в библиотеку, стал спрашивать, есть ли у нас информация о репрессированных из других регионов. Я говорю: ”Немножко есть, но репрессированных в Олёкме много”. И мы пригласили всех своих потомков репрессированных, кто у нас тут есть», — рассказывает Нина Дехтяр.

В Олёкминском районе много поселков, куда в 1939–1940 годы ссылали литовцев, немцев, латышей, финнов. «Они основали лесоучастки и работали там, а потомки остались до сих пор». После вечера памяти отец Андрей прислал библиотеке благодарственное письмо.

«Люди приходят в библиотеку с идеями, когда хотят что-нибудь провести. У кого-то проскользнет мысль, и я говорю: ”Почему бы и нет? Можно сделать”».

Полностью статью читайте на сайте первоисточника АСИ – Агентства социальной информации. Сотрудники АСИ рассказали о жителях Олекминского улуса по итогам своей экспедиции в июне 2026 года при поддержке компании «Нордголд».

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