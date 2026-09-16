Вот так номер от депутатов Госдумы?!

Странная информация распространяется сейчас по мессенджерам и нерегулируемым соцсетям. Во-первых, вызывает вопросы фото. На нем запечатлены два действующих депутата Госдумы от Якутии: коммунист Петр Аммосов и справоросс Федот Тумусов. При этом, очевидно, что фото сделано отнюдь не в Госдуме. Пейзаж на фото похож на загородный пояс Якутска. Очень похоже на реальное фото. Но не исключено, что это качественное изображение создано при помощи ИИ. Тем более, что команда Тумусова идет в ногу со временем, использует новые технологии, депутата даже прозвали «Дед Тиктокер».

Ранее два этих депутата Госдумы – Тумусов и Аммосов, не были замечены в особой дружбе. Но может быть за кадром они мирно жарят шашлыки да распивают напитки, обсуждая нюансы высокой политики?

Во-вторых, провокационный текст в сопровождении этого фото. В нем говорится, что депутат Госдумы Петр Аммосов окончательно разочаровался в своих соратниках по КПРФ, которые поддерживают партию власти «Единую Россию». Даже на выборах мэра Якутска депутат-коммунист Айаан Васильев, дрожа за свое кресло директора школы №26, поддержал ставленника «Единой России» Дмитрия Садовникова, говорится в нем.

Полный текст на якутском языке не может быть тут приведен из-за ограничений в законодательстве, так как содержит прямые призывы. Вожможно, есть аналог на русском языке, SakhaLife попался на якутском.

Текст может вызвать доверие, так как в СМИ открыто писали о том, что между депутатом Госдумы Петром Аммосовым и тогдашним лидером якутских коммунистов, ныне покойным Виктором Губаревым, что называется, кошка пробежала. Вот и на выборы якутская КПРФ выдвинула других кандидатов, а не действующего депутата Госдумы, за которого в прошлый раз проголосовала значительная часть избирателей Якутии. У Петра Револьдовича есть причины затаить обиду на своих соратников…

Вспыхивал скандал и по поводу позиции депутата Годумы Айаана Васильева при голосовании за кандидатов на пост мэра Якутска. Тогда другой депутат-коммунист Якутской городской Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Яковлев изобличил своего коллегу Айаана Ильича, сделав его позцию достоянием общественности, написав на него жалобу в партийные органы и слив ее в СМИ.

Тут стоит отметить, что Айаан Васильев не голосовал «за» Садовникова. Как выяснилось, депутат-коммунист не голосовал ни «за», ни «против» и даже не выбрал вариант «воздержаться». Этот поступок вызвал внутренний раскол и споры среди якутских коммунистов. Дело в том, что Секретариат Якутского рескома КПРФ рекомендовал своим депутатам голосовать строго «против» кандидатуры от «Единой России». Другой депутат от КПРФ, Александр Яковлев, последовал партийному решению и проголосовал «против», объяснив это принципиальным протестом против самой отмены прямых выборов мэра жителями. Айаан Васильев решение партии не поддержал и в голосовании участвовать не стал.

При этом ранее, на этапе рассмотрения самой реформы в 2024–2025 годах, Айаан Васильев голосовал против отмены прямых выборов мэра города и публично критиковал переход на систему, при которой главу Якутска выбирает конкурсная комиссия и депутаты, а не сами горожане.

После выступлений Александра Яковлева, Айаан Васильев обвинил своего коллегу по депутатскому корпусу и соратника по партии в том, что он действует в интересах другой партии. Депутат в долгу не остался, и обвинил в бесхребетности руководство рескома КПРФ. Но оставим этот скандал…

И вот теперь такой выкрутас от другого депутата-коммуниста, уже Госдумы? Неужели Петр Аммосов пошел на открытое противостояние со своей партией в столь судьбоносное время? Ведь его могут исключить из партии.

Или же распространяемые фото и текст являются фейками?

Стороны – ни КПРФ, ни СР, ни Тумусов, ни Аммосов, пока не комментируют распространение этой резонансной информации, хотя стоило бы. SakhaLife готов предостаивть трибуну. А пока якутяне теряются в догадках, настоящее ли это фото и верить ли тексту?

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