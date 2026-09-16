Герои среди нас: Кочегар из Усть-Алданского ЖКХ спас людей

В Усть-Алданском улусе этим летом машинист производственного филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Ариан Иванов спас людей из тонущей машины.

История произошла утром 20 августа вблизи села Арылах, когдаавтомобиль Toyota Ipsum съехал с дороги, опрокинулся и оказался в водоеме. В момент ДТП в салоне находились семь человек. В итоге спаслись пятеро, однако погибших могло быть больше, если бы рядом не проезжал Ариан Иванов.

Он ехал на мотоцикле в соседнее село. Увидев случившееся, мужчина незамедлительно остановился, кинулся в водоем и начал вытаскивать людей из тонущей машины. Как рассказали очевидцы, в самом дальнем углу салона оставался ребенок. Благодаря самоотверженным и оперативным действиям Ариана Афанасьевича была спасена жизнь шестилетнего мальчика, а другие пассажиры получили своевременную помощь.

Ариан Иванов – уроженец Ольтехского наслега. В отрасли ЖКХ трудится около10 лет, в должности машиниста (кочегара) Усть-Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» – с сентября прошлого года. В коллективе его ценят за профессионализм, ответственный подход к выполнению поставленных задач и готовность всегда прийти на помощь товарищам. Он активно участвует в жизни родного села и предприятия. Является многократным победителем соревнований по мас-рестлингу и гиревому спорту, воспитал победителей республиканских соревнований среди учащихся специальной школы-интерната.

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