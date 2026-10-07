08.10.2026 00:38
чтение: 1 мин
Октябрь удивляет: Надвигается мощная волна тепла до +10°
Октябрь удивляет: Надвигается мощная волна тепла до +10°
В большинстве районов ожидается погода без осадков, на севере, юго-востоке небольшой, на Колыме местами умеренный снег. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, в районах арктического побережья и Колымских районах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -5-10°, при прояснении и на севере -13-18°, на северо-востоке в горах -23-28°, днем -2,+3°, на юго-западе +5+10°, на северо-востоке -3-8°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/c, порывы 8-13 м/с. Температура ночью -8-10°, днем 0,+2°
Читайте также:
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий