23.10.2026 00:25
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Столицу накрывает гололедица и стабильный минус
Столицу накрывает гололедица и стабильный минус
В западных, центральных районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем на юге местами сильный снег, ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, в арктических районах до 19-24 м/с, метели. Температура ночью -2-7°, при прояснении -10-15°, на северо-востоке -20-25°, в горах -25-30°, днем -1-6°, на юге 0,+5°, на северо-западе -7-12°.
В Якутске небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 3-8 м/c. Температура ночью -5-7°, днем -1-3°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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