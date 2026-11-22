В рамках «Транспортной недели — 2026» генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин принял участие в рабочей встрече Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Ключевой темой обсуждения стали вопросы реализации проекта международного транспортного перехода «Джалинда (Россия) – Мохэ (КНР)». Проект призван обеспечить вывоз экспортных грузов из Якутии в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также укрепить транспортно-логистические связи между регионами России и КНР.

Губернатор Амурской области Василий Орлов представил прорабатываемые Правительством АО варианты строительства мостового перехода, включая совмещённую схему и отдельно стоящие железнодорожный и автомобильный переходы.

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин проинформировал о текущем статусе работ по реконструкции железнодорожной линии Сковородино – Рейново, разработанных проектных решениях мостового перехода и подхода к нему с учетом перспективной схемы станции Рейново и расположения объектов строящегося смешанного пункта пропуска «Джалинда».

По итогам встречи стороны согласовали продолжить работу по дальнейшему определению оптимального варианта реализации проекта, в том числе его финансовой и организационно-технологической модели, с обеспечением наиболее выгодных условий строительства и эксплуатации со стороны Российской Федерации.