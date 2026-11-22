В связи с ремонтными работами на участке водолинии диаметром 800 мм, повышено давление на втором водоводе, запитывающем Водоузел № 2, из-за этого отмечается ухудшение качества воды в некоторых районах города.

Аварийно-восстановительные работы по адресу ул. 50 лет Советской Армии, 20 к. 1 продолжаются. Поскольку трубопровод большого диаметра, в месте течи накопился значительный объем воды, кроме того, водовод находится ниже уровня озера, что усугубляет ситуацию. В течение ночи бригада откачивала воду, после того как вода будет откачана, специалисты приступят к сварочным работам.

Ведение ремонта также осложнено низким температурным режимом.

В устранении технологического нарушения задействованы аварийно-восстановительные бригады, 3 ассенизационные машины, передвижная пропарочная установка, сварочная установка, дежурный транспорт. Руководство Водоканала находится на месте работ.

Приносим извинения за временные неудобства и просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

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