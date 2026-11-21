Яичница, хрустящий бекон, румяные сосиски и фасоль в томатном соусе — готовим знаменитый английский завтрак на собственной кухне.

полный английский завтрак

Пока одни начинают утро с чашки кофе и бутерброда, другие превращают завтрак в настоящий гастрономический праздник. Именно так выглядит традиционный английский завтрак — большая тарелка с аппетитной яичницей, румяными сосисками, хрустящим беконом, сочными помидорами, грибами и фасолью.

В Великобритании это блюдо называют Full English Breakfast — полный английский завтрак. Его подают в кафе, гостиницах, пабах и готовят дома.

Самое интересное, что для приготовления такого завтрака не нужны редкие или дорогие продукты. Большинство ингредиентов легко найти в ближайшем магазине, а весь процесс займёт около 30 минут.

Ингредиенты для английского завтрака

На две порции понадобится:

Куриные яйца — 4 шт.

Сосиски или колбаски для жарки — 4 шт.

Бекон — 6 ломтиков.

Консервированная белая фасоль в томатном соусе — 300 г.

Шампиньоны — 150 г.

Помидоры — 2 шт.

Хлеб для тостов — 4 ломтика.

Сливочное масло — 20 г.

Растительное масло — 1 столовая ложка.

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

В традиционный английский завтрак также нередко включают кровяную колбасу, но в домашних условиях вполне можно обойтись без неё.

Как приготовить настоящий английский завтрак

Шаг 1. Обжариваем сосиски

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Выложите сосиски или колбаски и обжаривайте на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки и полной готовности. В зависимости от размера и вида колбасок это займёт примерно 10–15 минут.

Шаг 2. Готовим хрустящий бекон

На отдельной сковороде обжарьте тонкие ломтики бекона без добавления масла.

Когда бекон подрумянится и станет хрустящим, переложите его на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Шаг 3. Жарим грибы и помидоры

Шампиньоны очистите и разрежьте пополам.

Помидоры также разрежьте на половинки.

Разогрейте немного сливочного масла и обжарьте грибы до золотистого цвета. Затем добавьте помидоры, расположив их срезом вниз.

Готовьте ещё 3–4 минуты. Овощи должны слегка подрумяниться, но сохранить сочность.

Шаг 4. Подогреваем фасоль

Консервированную белую фасоль вместе с томатным соусом переложите в небольшую кастрюлю.

Подогрейте на слабом огне, периодически помешивая.

Именно фасоль в томатном соусе придаёт английскому завтраку его узнаваемый вкус.

Шаг 5. Готовим яичницу

На сковороде растопите небольшой кусочек сливочного масла.

Аккуратно разбейте яйца, стараясь сохранить желтки целыми. Посолите и поперчите.

Готовьте на небольшом огне. Для безопасного употребления доведите белки и желтки до полной готовности.

Шаг 6. Делаем хрустящие тосты

Подсушите ломтики хлеба в тостере или обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.

При желании смажьте их небольшим количеством сливочного масла.

Как правильно подавать английский завтрак

Возьмите большую плоскую тарелку и красиво разложите все приготовленные ингредиенты.

В центре разместите яичницу, рядом — румяные сосиски, ломтики бекона, жареные шампиньоны, половинки помидоров и фасоль в томатном соусе.

Хрустящие тосты положите сбоку или подайте на отдельной тарелке.

И не забудьте про чашку крепкого чёрного чая, который англичане часто пьют с молоком.

Три секрета английского завтрака

Первый секрет — правильно распределяйте время приготовления.

Начинайте с колбасок, поскольку они требуют больше времени. Яичницу готовьте в последнюю очередь, чтобы она не успела остыть.

Второй секрет — выбирайте фасоль именно в томатном соусе.

Обычная консервированная фасоль без соуса не даст характерного вкуса традиционного британского завтрака.

Третий секрет — подавайте на тёплой тарелке.

Слегка подогретая тарелка поможет всем ингредиентам дольше оставаться горячими.

Можно ли есть английский завтрак каждый день?

Классический английский завтрак — довольно сытное и калорийное блюдо. Он содержит белок, углеводы и жиры, однако бекон и сосиски могут содержать много соли и насыщенных жиров.

Поэтому такой завтрак лучше оставить для выходных, когда хочется побаловать себя и близких.

Если предпочитаете более лёгкий вариант, уменьшите количество бекона и сосисок, добавьте больше овощей, используйте цельнозерновой хлеб и готовьте с минимальным количеством масла.

Маленькое путешествие в Англию прямо на собственной кухне

Чтобы почувствовать атмосферу традиционного британского кафе, совсем необязательно покупать билет в Лондон.

Достаточно приготовить яичницу, обжарить несколько колбасок, добавить фасоль, грибы, помидоры и хрустящие тосты.

Особенно приятно начать с такого завтрака морозное зимнее утро, когда за окном холодно, а дома тепло и пахнет свежеприготовленной едой.

Сохраните рецепт и удивите близких настоящим английским завтраком уже в ближайшие выходные!

А вы предпочитаете сытный завтрак с яйцами и мясом или лёгкую молочную кашу? Расскажите в комментариях!

Готовьте с удовольствием и открывайте новые вкусы!

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