Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении двух 20-летних иркутян, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

В июле 2025 года студенты геологоразведочного техникума, рассчитывая на материальную выгоду, устроились «закладчиками» наркотических средств. По указаниям «кураторов» они приобрели всё необходимое для фасовки наркотиков, а также забрали из тайника в Иркутске сотовый телефон для использования в преступной деятельности. В августе сообщники извлекли из тайника у мусорной свалки в Новосибирске партию наркотического средства массой не менее 595,786 г, перевезли её на «TOYOTA SPRINTER» в Иркутск, расфасовали не менее чем в 344 пакетика и доставили в г. Нерюнгри в тайнике автомобиля. Там они оборудовали 116 тайников, где спрятали часть наркотиков массой не менее 332,856 г, фиксируя координаты и описания на телефон и передавая данные «кураторам» через Интернет.

Оставшиеся 262,930 г хранились в тайнике автомобиля — их обнаружили и изъяли сотрудники ОВ ДПС ОГАИ ОМВД России по Нерюнгринскому району 11 августа 2025 года. Наркотики из 116 тайников также найдены и изъяты сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в ходе обследования местности с 12 августа по 4 сентября 2025 года.

Уголовное дело было рассмотрено присяжными заседателями. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных Нерюнгринский городской суд признал иркутян виновными по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и назначил одному наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, а второму — 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд обратил в доход государства орудия и средства совершения преступления: автомобиль марки «TOYOTA SPRINTER», на котором осуждённые перевозили наркотические средства, и сотовые телефоны, которыми они пользовались при совершении преступления.

Приговор был обжалован. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в коллегиальном составе, изучив материалы дела и доводы жалоб, изменила приговор суда первой инстанции, снизив одному из осуждённых наказание с 7 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия)