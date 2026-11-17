«Деньги ушли мошенникам — платить придётся получателю»: Верховный Суд Якутии поставил точку в деле о 290 тыс. руб., похищенных у жительницы Сунтар

Жительница Сунтарского улуса, поверив «сотруднику Центрального банка», оформила кредиты и перевела их аферистам. Часть похищенных средств были направлены на счёте жителя Калуги.

В феврале прошлого года жительнице п. Сунтар поступил звонок в один из мессенджеров якобы от сотрудника финансов «Центрального банка России». Звонивший под предлогом предотвращения мошеннических действий, путем злоупотребления доверием убедил якутянку оформить потребительские кредиты на общую сумму 1 190 000 руб. Введенная в заблуждение женщина по указанию злоумышленников перечислила деньги на различные банковские счета. В том числе и 290 001 руб. на счет, принадлежащий ответчику. В связи с отсутствием денежных или иных обязательств между истцом и ответчиком женщина просила взыскать с жителя Калуги сумму неосновательного обогащения в размере 290 001 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Определением Сунтарского районного суда на банковский счёт ответчика наложен арест в размере 290 001 руб.

В отзыве на иск мужчина просил в удовлетворении отказать, пояснив, что он добросовестный продавец и получил лишь оплату по сделке, а не неосновательное обогащение. По его мнению, ответственность должна нести лицо, виновное в причинении истице ущерба.

Судом установлено, что в феврале 2026 года истица перевела со своего счёта на счёт ответчика 1 руб. и 290 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению. Эти обстоятельства ответчиком не оспариваются и подтверждаются, как показаниями истицы в качестве потерпевшей по уголовному делу, так и выпиской по банковскому счёту. Перевод был обусловлен действиями неизвестных лиц, имеющих признаки мошенничества, — по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого женщина признана потерпевшей. Денежные средства получены ответчиком без каких-либо законных оснований, а факта наличия между сторонами правоотношений судом не установлено. Доказательств возврата денег ответчик не представил, как и доказательств наличия законных оснований для их приобретения или сбережения — ни по договору, ни по какому-либо иному обязательству. Действий к отказу от получения либо возврату средств он также не предпринял.

Доводы ответчика о том, что он получил оплату по сделке, а не неосновательное обогащение, необоснованны: поступившие от истицы средства стали его собственностью и доходом, которым он распорядился по своему усмотрению.

При таких обстоятельствах 290 001 руб. является неосновательным обогащением и подлежит возврату на основании ст. 1102 ГК РФ.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и взыскал с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 290 001 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 74 234 руб. 32 коп. Также с ответчика взыскана в доход местного бюджета госпошлина в размере 11 606 руб. Суд также постановил, что обеспечительные меры в виде ареста на банковский счет ответчика — отменить после исполнения решения суда.

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив материалы дела, оснований для отмены судебного акта не нашла. Решение Сунтарского районного суда РС(Я) оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.