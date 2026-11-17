Попытка сократить путь стоила жизни
В Якутии за сутки зафиксировали шесть преступлений и две гибели в дорожных происшествиях
Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) за минувшие сутки зарегистрировали шесть преступлений. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок взяла на контроль прокуратура региона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В районах республики произошло два тяжких преступления против личности. В поселке Усть-Нера Оймяконского района в одной из квартир обнаружили тело женщины 1977 года рождения с ножевым ранением, подозреваемый в совершении преступления уже установлен. В селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района с множественными побоями госпитализировали мужчину 1968 года рождения — его здоровью причинен тяжкий вред.
Ряд правонарушений касается финансовой сферы:
- В Якутске возбудили уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем.
- В столице региона также зафиксировали очередной случай дистанционного мошенничества: мужчина перевел аферистам 370 тыс. рублей, поверив в схему заработка на «инвестициях».
- В Нюрбе местный житель обратился в полицию с заявлением о краже 110 тыс. рублей с его банковского счета.
Кроме того, за отчетный период в регионе произошли трагические инциденты с участием автотранспорта. В поселке Жатай на улице Бирюзовой водитель 1997 года рождения за рулем Toyota Fielder врезался в опору наружного освещения. От полученных травм автомобилист скончался на месте, его 26-летнего пассажира госпитализировали.
В Ленском районе на реке Лене в пяти километрах от поселка Северная Нюя обнаружили тело мужчины 1956 года рождения. По предварительным данным, пенсионер утонул, пытаясь переехать реку на автомобиле УАЗ-331512 по несанкционированной ледовой переправе.
На дорогах республики инспекторы за сутки отстранили от управления восемь нетрезвых водителей. В Чурапчинском районе выявили факт повторного вождения в состоянии опьянения.
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