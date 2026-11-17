В Якутске 14-летний подросток пострадал в ночном ДТП за рулем Toyota Crown

Несовершеннолетний водитель получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло ночью в столице Республики Саха (Якутия). Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась 16 ноября около 03:00 по местному времени. По предварительным данным дорожной полиции, 14-летний подросток, находившийся за рулем седана Toyota Crown, не справился с управлением. Автомобиль ушел в неуправляемый занос и вылетел с проезжей части в кювет.

В результате съезда машины с дороги несовершеннолетний водитель получил различные телесные повреждения. Обстоятельства ночной поездки подростка, а также то, каким образом школьник получил доступ к ключам от иномарки, сейчас устанавливают сотрудники полиции.