Якутия успешно дебютировала на Международной Измирской олимпиаде
В Институте развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров Международной Измирской олимпиады по математике.
Петрова Светлана, руководитель РМО учителей математики г.Якутска: «Сегодня мы чествуем наших победителей и призеров Международной Измирской олимпиады по математике. Сама олимпиада прошла 6 октября 2026 года в СМАРТ-библиотеке. Для Якутии это первый опыт участия в данном состязании. В олимпиаде приняли участие 91 школьник из 12 образовательных учреждений города: МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова, ГБНОУ РЛИ, МОБУ ГКГ № 8, МОБУ СОШ № 17, МАОУ НПСОШ № 2, МОБУ НГ «Айыы кыһата», а также воспитанники математического центра «Санук». Организаторы выражают благодарность родителям за помощь в привозе медалей и наградных материалов из Турции».
Результаты участников превзошли ожидания: школьники завоевали 2 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Заслуженные награды победителям вручил председатель жюри олимпиады, заведующий кафедрой ТМОМиИ ИМИ СВФУ Валентин Ефремов.
В своем выступлении он отметил, что участие в различных интеллектуальных состязаниях имеет огромное значение. По словам Валентина Ефремова, это уникальная возможность даже из простого любопытства увидеть, чем живут и увлекаются дети в других регионах и странах. «Олимпиады — это не только проверка знаний, но и живое общение, обмен идеями и расширение кругозора. Когда школьник видит, как мыслят его сверстники из других уголков России или мира, он начинает смотреть на привычные задачи под совершенно новым углом», — подчеркнул председатель жюри.
Глядя на наших детей, стоящих с медалями, сердце переполняет гордость. Ведь за каждой этой победой стоят месяцы кропотливого труда, сотни бессонных ночей над решёнными задачами, безграничная поддержка родителей и огромная самоотверженная работа учителей.
Вот наши триумфаторы:
|ФИО
|Класс
|Школа
|Учитель
|Золотые медали
|Иванов Сайан
|11
|МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова
|Ефремова Любовь Ивановна
|Кралина Диана
|10
|МОБУ СОШ № 17
|Егоров Алексей Александрович
|Серебряные медали
|Гагарин Ярослав
|11
|МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова
|Ефремова Любовь Ивановна
|Присяжный Александр
|11
|МОБУ ГКГ № 8
|Бобинова Лариса Александровна
|Саввинова Мария
|8
|МАОУ НПСОШ № 2
|Трофимова Мария Леонидовна
|Шадринов Эрсан
|6
|ГБНОУ РЛИ
|Елизарова Анастасия Васильевна
|Ступин Андрей
|10
|МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова
|Тимофеева Ньургуйаана Матвеевна
|Задорожная Кира
|5
|МОБУ ГКГ № 8
|Гусманова Инна Рашитовна
|Захаров Вячеслав
|9
|МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова
|Перевознюк Елена Семеновна
|Бронзовые медали
|Александров Аман
|10
|МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова
|Тимофеева Ньургуйаана Матвеевна
|Брызгалов Айсен
|5
|МАОУ НПСОШ № 2
|Петрова Светлана Алексеевна
|Харитонов Константин
|6
|МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова
|Герасимова Любовь Сергеевна
|Попов Айтал
|6
|ГБНОУ РЛИ
|Елизарова Анастасия Васильевна
|Тарский Иван
|11
|МОБУ НГ «Айыы кыһата»
|Слепцова Надежда Егоровна
Директор Центра олимпиадной математики «САНУК» Ирина Алексеева вручила каждому из 14 призёров сертификаты на обучение номиналом 10 000 рублей.
«Сегодня я особенно остро почувствовала, ради чего мы создавали «САНУК», — поделилась Ирина Алексеева. — Я мечтаю, чтобы каждый ребёнок Якутии, независимо от того, живёт он в столице или в маленьком северном селе, имел возможность раскрыть свой талант, участвовать в престижных российских и международных олимпиадах и получать качественную подготовку. Ведь, возможно, именно эти дети, которые сегодня стояли на сцене с медалями, однажды станут великими учёными, инженерами и математиками — людьми, которые изменят будущее нашей республики».
Иванов Саян, ученик 11 класса ФТЛ им. В. П. Ларионова – золотой призер олимпиады: «Я на олимпиадах участвую давно: и школьные этапы, и перечневые (ВсОШ, «Высшая проба» и всё такое). Измировская — прикольная, кстати. Там задания нестандартные, не как в учебнике. Если вы только начинаете свой олимпиадный путь и ищете, с чего стартовать, чтобы просто втянуться в движ, — это прям идеальный вариант. Участвуйте, не пожалеете».
Григорий Фролов, заведующий кафедрой физико-математического образования ИРОиПК им. С. Н. Донского-II, отметил высокий профессионализм педагогов, подготовивших призёров, и вручил им благодарственные грамоты.
«За каждой этой медалью стоит колоссальный труд наставника, — подчеркнул Григорий Фролов. — Именно учитель становится тем проводником, который не просто учит формулам, а учит мыслить, искать неочевидные пути и не бояться сложных задач. Роль наставника в судьбе олимпиадника невозможно переоценить».
Особую гордость для нашего Института развития образования вызывает тот факт, что среди стоящих на пьедестале есть и выпускники нашей онлайн-школы «Логика». Это лучшее доказательство того, что современные цифровые форматы позволяют давать глубочайшую предметную подготовку, стирая границы между городом и далёкими северными сёлами.
Дорогие ребята! Математика — это не просто предмет школьной программы, это фундамент, на котором строится будущее нашей инженерии, науки и технологий. Не останавливайтесь на достигнутом, решайте новые, еще более сложные задачи. Якутия и вся страна гордятся вами и верят, что именно вы станете авторами будущих великих открытий!
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