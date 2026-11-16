Якутия успешно дебютировала на Международной Измирской олимпиаде

В Институте развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров Международной Измирской олимпиады по математике.

Петрова Светлана, руководитель РМО учителей математики г.Якутска: «Сегодня мы чествуем наших победителей и призеров Международной Измирской олимпиады по математике. Сама олимпиада прошла 6 октября 2026 года в СМАРТ-библиотеке. Для Якутии это первый опыт участия в данном состязании. В олимпиаде приняли участие 91 школьник из 12 образовательных учреждений города: МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова, ГБНОУ РЛИ, МОБУ ГКГ № 8, МОБУ СОШ № 17, МАОУ НПСОШ № 2, МОБУ НГ «Айыы кыһата», а также воспитанники математического центра «Санук». Организаторы выражают благодарность родителям за помощь в привозе медалей и наградных материалов из Турции».

Результаты участников превзошли ожидания: школьники завоевали 2 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Заслуженные награды победителям вручил председатель жюри олимпиады, заведующий кафедрой ТМОМиИ ИМИ СВФУ Валентин Ефремов.

В своем выступлении он отметил, что участие в различных интеллектуальных состязаниях имеет огромное значение. По словам Валентина Ефремова, это уникальная возможность даже из простого любопытства увидеть, чем живут и увлекаются дети в других регионах и странах. «Олимпиады — это не только проверка знаний, но и живое общение, обмен идеями и расширение кругозора. Когда школьник видит, как мыслят его сверстники из других уголков России или мира, он начинает смотреть на привычные задачи под совершенно новым углом», — подчеркнул председатель жюри.

Глядя на наших детей, стоящих с медалями, сердце переполняет гордость. Ведь за каждой этой победой стоят месяцы кропотливого труда, сотни бессонных ночей над решёнными задачами, безграничная поддержка родителей и огромная самоотверженная работа учителей.

Вот наши триумфаторы:

ФИО Класс Школа Учитель Золотые медали Иванов Сайан 11 МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова Ефремова Любовь Ивановна Кралина Диана 10 МОБУ СОШ № 17 Егоров Алексей Александрович Серебряные медали Гагарин Ярослав 11 МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова Ефремова Любовь Ивановна Присяжный Александр 11 МОБУ ГКГ № 8 Бобинова Лариса Александровна Саввинова Мария 8 МАОУ НПСОШ № 2 Трофимова Мария Леонидовна Шадринов Эрсан 6 ГБНОУ РЛИ Елизарова Анастасия Васильевна Ступин Андрей 10 МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова Тимофеева Ньургуйаана Матвеевна Задорожная Кира 5 МОБУ ГКГ № 8 Гусманова Инна Рашитовна Захаров Вячеслав 9 МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова Перевознюк Елена Семеновна Бронзовые медали Александров Аман 10 МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова Тимофеева Ньургуйаана Матвеевна Брызгалов Айсен 5 МАОУ НПСОШ № 2 Петрова Светлана Алексеевна Харитонов Константин 6 МОБУ ФТЛ им. В. П. Ларионова Герасимова Любовь Сергеевна Попов Айтал 6 ГБНОУ РЛИ Елизарова Анастасия Васильевна Тарский Иван 11 МОБУ НГ «Айыы кыһата» Слепцова Надежда Егоровна

Директор Центра олимпиадной математики «САНУК» Ирина Алексеева вручила каждому из 14 призёров сертификаты на обучение номиналом 10 000 рублей.

«Сегодня я особенно остро почувствовала, ради чего мы создавали «САНУК», — поделилась Ирина Алексеева. — Я мечтаю, чтобы каждый ребёнок Якутии, независимо от того, живёт он в столице или в маленьком северном селе, имел возможность раскрыть свой талант, участвовать в престижных российских и международных олимпиадах и получать качественную подготовку. Ведь, возможно, именно эти дети, которые сегодня стояли на сцене с медалями, однажды станут великими учёными, инженерами и математиками — людьми, которые изменят будущее нашей республики».

Иванов Саян, ученик 11 класса ФТЛ им. В. П. Ларионова – золотой призер олимпиады: «Я на олимпиадах участвую давно: и школьные этапы, и перечневые (ВсОШ, «Высшая проба» и всё такое). Измировская — прикольная, кстати. Там задания нестандартные, не как в учебнике. Если вы только начинаете свой олимпиадный путь и ищете, с чего стартовать, чтобы просто втянуться в движ, — это прям идеальный вариант. Участвуйте, не пожалеете».

Григорий Фролов, заведующий кафедрой физико-математического образования ИРОиПК им. С. Н. Донского-II, отметил высокий профессионализм педагогов, подготовивших призёров, и вручил им благодарственные грамоты.

«За каждой этой медалью стоит колоссальный труд наставника, — подчеркнул Григорий Фролов. — Именно учитель становится тем проводником, который не просто учит формулам, а учит мыслить, искать неочевидные пути и не бояться сложных задач. Роль наставника в судьбе олимпиадника невозможно переоценить».

Особую гордость для нашего Института развития образования вызывает тот факт, что среди стоящих на пьедестале есть и выпускники нашей онлайн-школы «Логика». Это лучшее доказательство того, что современные цифровые форматы позволяют давать глубочайшую предметную подготовку, стирая границы между городом и далёкими северными сёлами.

Дорогие ребята! Математика — это не просто предмет школьной программы, это фундамент, на котором строится будущее нашей инженерии, науки и технологий. Не останавливайтесь на достигнутом, решайте новые, еще более сложные задачи. Якутия и вся страна гордятся вами и верят, что именно вы станете авторами будущих великих открытий!