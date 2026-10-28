Завершился «ПРОФСТАРТ», оставив море эмоций…

Учебный центр «Продвижение+» Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» под руководством заведующего кафедрой естественно-научного образования Марии Даниловой выступил с инициативой провести впервые «Слёт молодых учителей Якутии со стажем от 1 до 5 лет».

Итак, слет под названием «ПРОФСТАРТ» для педагогов математического, инженерно-технологического и естественно-научного образования состоялся 26–27 октября в стенах Института и собрал 40 ярких, смелых, влюблённых в своё дело педагогов — учителей биологии, химии, математики, физики, технологии, географии со всей республики. Самая солидная команда состояла из 9 учителей школ города Якутска, а команды г.Нерюнгри, Намского и Вилюйского улусов состояли из 5 человек- тоже немаленькие команды.

Слет-проект «Профстарт» призван создать учителям условия для сетевого взаимодействия с целью обмена опытом, установления прочных профессиональных и дружеских связей и охватил

3 блока:

1.Образовательный: курсы повышения квалификации и мастер-классы лучших учителей Республики Саха (Якутия).

2.Практика и состязания: педагогический квест, интеллектуальный КВИЗ и межпредметная олимпиада для демонстрации профессиональных находок.

3.Психологическая поддержка: профильные психологические тренинги, спортивная программа «Веселые старты».

На высоком научно-методическом уровне прошли мастер-классы Павла Гоголева победителя профессионального конкурса «Учитель года РС(Я)», Анны Матвеевой, учителя-«стобальницы»» (Якутская городская классическая гимназия), а также Алёны Ивановой, учителя биологии «Школы будущего», Лилии Мочкиной, учителя математики школы №9.

Мария Прокопьевна, организатор и вдохновитель мероприятия, поделилась своими впечатлениями:: «Два дня пролетели на одном дыхании! Участники побывали на мастер-классах лучших учителей республики, с азартом прошли педагогический квест и КВИЗ, проверили себя в межпредметной олимпиаде, зарядились энергией на «Весёлых стартах» и получили поддержку на психологическом тренинге как нетрадиционный формат курсов повышения квалификации. Было всё: горящие глаза, командный дух, творческие находки, новые знакомства и настоящее профессиональное вдохновение. Каждый получил удостоверение о повышении квалификации на 36 часов и сертификат участника, а победители и призёры конкурсных испытаний – заслуженные дипломы и медали. Слёт ещё раз доказал: молодые педагоги Якутии — это сила, энергия и будущее наших школ! Мы гордимся каждым участником и желаем новых профессиональных побед! А главное – живая обратная связь самих участников:

«Идея разделить нас на команды создала условия развития коммуникативных умений и навыков работы в команде, что является очень актуальным в настоящее время. Мы очень близко познакомились с коллегами и будем держать профессиональную связь».

«Формат курса повышения квалификации был для нас неожиданным и интересным. Игровая форма обучения всегда мотивирует».

«Очень хорошее мероприятие, очень много узнал и посмотрел опыт коллег. Смог оценить свои возможности в соревнованиях».

«Больше всего понравились мастер-классы лучших учителей. Огромная благодарность учителям и Институту за такие возможности».

«Мы с радостью еще приедем на очередной слёт молодых учителей, потому что это действительно полезно!»

«Задания межпредметной олимпиады были очень интересными и позволили вспомнить теоретические материалы с других предметных областей. Мы поняли, что учитель должен владеть системными знаниями и уже знаем какие вопросы по математике, физике, химии необходимо повторить»

«Педагогический КВИЗ и квест прошли очень интенсивно, мы учились друг у друга методике преподавания, педагогике и психологии при прохождении этапов. Будем использовать эти технологии и на своих уроках как форму взаимообучения на уроках».

Слет стал открытой площадкой, где каждый молодой учитель смог заявить свои возможности, показать достижения, получить стимул для дальнейшего карьерного роста.