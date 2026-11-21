Вся эта «Аида» — художественный вымысел, но зал не на шутку взволновался и буквально замер на вздохе. Так все три часа и сидел, затаив дыхание. А дело в том, что наша «умничка», как назвала её концертмейстер Центра оперного пения Галины Вишневской Валерия Петрова, сделала всё, чтобы мы поверили в подлинность этой истории.

Екатерина Захарова в роли Аиды действительно была весьма выразительна и с актёрской, и с вокальной точки зрения. «Прекрасна, — уточнила Валерия Александровна и повторила ещё раз: — Прекрасна!» А уж она-то столько Аид пересмотрела! В том числе главную — саму Вишневскую, дорогую Галину Павловну, с которой проработала в её Центре бок о бок больше десяти лет. Теперь Валерия Александровна приехала в Якутск, чтобы сопровождать лекциями якутскую постановку «Аиды», поставленную при поддержке Министерства культуры РФ и приуроченную к 100‑летнему юбилею легендарной Галины Вишневской.

Голос, который обнимает зал

Так чист, красив и ярок был голос Екатерины Захаровой, что летел он над залом, над мощными хором и оркестром, обнимая под собой всё пространство. Он словно укутывал его своей женской негой и силой и даже, кажется, проникал сквозь стены в густой туман и рассеивал его. Голоса Аиды было очень много, а… сцена невелика — «один в один „Геликон‑опера“».

Это сравнение небольшого якутского музыкального театра со знаменитым столичным, прозвучавшее в антракте из уст музыкального обозревателя «Российской газеты», маститого театрального критика, жюри премии «Золотая маска» Марии Бабаловой навело на мысль: такое сравнение происходит не просто так. От приятных впечатлений.

Антураж, отсылающий в Древний Египет

На успех постановки работала не только гениальная музыка Верди, отсылающая в Египет, но и художественное оформление сцены Саргыланой Ивановой: семиметровые фараоны и вручную расписанный суперзанавес; лёгкие белые костюмы от Юрия Лукина для жрецов, сшитые, казалось, из невесомых, каких‑то воздушных тканей и три тяжелых богатых костюма для Айталины Адамовой, подчёркивающих царственность Амнерис; движения танцовщиков, словно списанные хореографом Екатериной Тайшиной с фресок древнеегипетских пирамид.

И, конечно, голоса, парящие в этом прекрасном антураже: прежде всего Екатерины Захаровой в роли самой Аиды, Феодосии Шахурдиной в образе Жрицы, Нурлана Бекмухамбетова в роли Радамеса, Александра Емельянова в роли Эфиопского царя, отца Аиды — Амонасро.

Вот что, на мой взгляд, сделало премьеру успешной и запоминающейся, составляющей яркий след в благодарном воображении зрителя.

Московский десант на премьере

На премьеру оперы «Аида» прибыл целый московский десант. К упомянутым уже Валерии Петровой и Марии Бабаловой прибавим музыковеда, музыкального критика, главного редактора интернет‑редакции «Радио Орфей» Александра Матусевича из «Музыкального журнала».

Последний помнит ещё «Князя Игоря», поставленного Андреем Борисовым двадцать лет назад, две последние постановки оперы «Ньургун Боотур», знаменитого якутского баса Ивана Степанова в главной роли и чудесный балет — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» хореографа Екатерины Тайшиной — «Сияющий камень».

Сам Матусевич вручал на сцене Театра Российской Армии якутской команде из семи человек дипломы номинантов. И так улыбался, что выдавал свои добрые чувства к случившемуся показу с головой.

«Ваш балет нам всем очень понравился», — с удовольствием вспомнил теперь Александр и не преминул поинтересоваться нашими планами в отношении оперы «Аида»: повезём ли её в Москву. Мы же торопить события не будем. Но факт остаётся фактом: премьера явила новую Аиду — Екатерину Захарову.

Сложность, которая завораживает: от каденции до легенды

«Аида» не только грандиозна, но и невероятно сложна, тем, наверное, и интересна. В своей лекции Валерия Петрова сделала на этом акцент: «Вся гамма чувств, которую нужно передать голосом, рассчитана на опытных вокалистов». Хотя Верди и называл свои сложнейшие арии «романсами».

В сцене встречи Аиды с отцом, которого взяли в плен, оба они поют дуэтом романс O patria mia, в котором заложница тоскует по своей родине. И в конце этого «романса» Верди пишет сложнейшую каденцию а капелла — без оркестрового сопровождения. Это очень высокие ноты, которые певица должна спеть на пиано; там только ей кларнет немножечко вторит.

Путь Вишневской: от объявления на Невском до сцены Большого

Галина Вишневская, которая, просто прогуливаясь по Невскому проспекту, увидела объявление о наборе в стажерскую группу Большого театра, просто решила туда заглянуть и просто спела романс Рахманинова и «Романс Аиды» (он же романс!), и сразу прошла во второй тур, который затем проходил уже в Большом театре с оркестром.

«Я же не знала, что это очень трудно! Если бы знала, так, может быть, не стала бы её петь», — говорила она. А через 4 года Вишневская спела партию Аиды на сцене Большого. Дирижёром знаменитой «Аиды» в Большом театре был Александр Мелик‑Пашаев, режиссёром — Борис Покровский, который говорил про Вишневскую: «Она — козырная карта в колоде Большого театра».

Так и нашу Екатерину Захарову, подобно Вишневской, можно считать «козырной картой», показавшую свою исключительную сценическую и вокальную силу. Она не просто пела партию Аиды, а сделала её центром всего спектакля.

Радамес: партия, которая испытывает теноров

Партия Радамеса настолько сложна, что знаменитый тенор Владимир Атлантов отказывался её петь. Нурлан Бекмухамбетов, солист московского театра «Новая опера», точно знает об этом, поскольку шёл к этой партии всю свою вокальную жизнь и серьезно готовился. Он рассказал, что Атлантов все время отшучивался, говоря: «Мне мама не велела».

«Лучано Паваротти не сразу пришёл к этой партии, — поделилась со слушателями Валерия Петрова. — Тоже шутил: мол, Верди всё‑таки недолюбливал теноров, раз дал им через 3 минуты петь сложнейшую партию, которая требует колоссального дыхания и длинных нот». А у Франко Корелли после Радамеса «тряслись руки и пересыхало в горле», — каждый раз это было вот таким испытанием.

Можно представить себе, сколь счастлив был Нурлан Бекмухамбетов после премьеры! Он буквально светился! Хотя после выходной арии и прислал мне взволнованное сообщение: «В горле пересохло…». Тем не менее, он выложился и дальше, и сделал это красиво и в дуэте с Амнерис, и завершил спектакль на высокой ноте печальным, но светлым дуэтом с бесподобной Аидой.

Благодарность команде, сделавшей эту «Аиду»

Логичным завершением этой феерии стали долгие аплодисменты и «браво» артистам, вышедшим под занавес на поклон. Хотя правды ради надо сказать, что аплодисменты и восторженные возгласы щедро отпускались и во время действия, на протяжение всего спектакля.

А еще отметим вручение Министром культуры и духовного развития РС (Я) Афанасием Новым директору театра Владиславу Левочкину сертификата о присвоении театру звания «академический». Зрители восприняли это с небывалым восторгом. «А балет у вас так же принимают?» — только и спросила на это Мария Бабалова из «Российской газеты».

Хочется поздравить и поблагодарить за творчество всех причастных к спектаклю постановщиков:

Екатерину Тайшину, чей балет безоговорочно отметили столичные критики;

Октябрину Птицыну, чей хор звучал так, что проникал под кожу;

Павла Васьковского, под управлением которого оркестр вдруг замирал — и зрители внезапно проваливались в оглушительную тишину и только глухой стук падающих телефонов подчёркивал онемение зрителей перед этим шедевром;

Татьяну Саввинову, которой удалось вместить всю эту вердиевскую махину на сцену якутского театра.

А также: коуча по вокалу и итальянскому языку — ведущего концертмейстера из Мариинки Анатолия Кузнецова, концертмейстера якутского театра Алишера Салединова, помощника режиссёра Ирину Черноградскую, которая управляла всем процессом за кулисами и не спала перед премьерой три дня, гримеров, постижеров, явивших на сцену «эфиопов», декораторов, художников производственного цеха, закройщиц, швей и костюмеров, монтировщиков сцены и всех, кто всегда остается за кулисами, но является неизменной частью большого процесса.

Что впереди: второй состав и лекция перед спектаклем

21 ноября опера «Аида» будет исполнена в ином женском составе. В нем в роли главных героинь на сцену выйдут Прасковья Герасимова и Екатерина Корякина. Они предложат своё прочтение великой оперы.

За час до спектакля московский лектор, концертмейстер Центра оперного пения Галины Вишневской Валерия Петрова снова прочтёт интересную лекцию — чтобы приблизить зрителям понимание героев оперы Верди.

Третий показ премьеры, напомню, состоится 5 декабря.

Но все впечатление испортило исполнение одного человека…







