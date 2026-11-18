ТЕАТР «САТИРИКОН» ИМЕНИ АРКАДИЯ РАЙКИНА ВПЕРВЫЕ ПРИЕДЕТ В ЯКУТСК

24 и 25 ноября «Сатирикон» представит в Якутске на сцене Русского драматического театра имени А.С. Пушкина поэтический моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом». Гастроли организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли».

В спектакле Константин Райкин, художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России, читает стихи двух любимых поэтов – Александра Пушкина и Давида Самойлова. Сам актер называет эту программу «спектаклем своей жизни». Здесь поэзия становится пространством для театрального действия, в котором чтение стихов перемежается короткими рассказами о судьбах поэтов и размышлениями о жизни.

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, – это ведь особое состояние души. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище, каких-то хороших фраз, красивой речи», – говорит Константин Райкин.

«Своим голосом» – спектакль, в котором сценическое пространство сосредоточивает внимание на главном: поэтическом слове и артисте. Для Райкина публичное чтение – особая форма сценического существования, в которой слово, голос и интонация становятся главными средствами выразительности.

С особой теплотой артист говорит о встрече со зрителями на гастрольных спектаклях, подчеркивая их открытую эмоциональную реакцию. «Я очень люблю нестоличную публику: в регионах нет снобизма, зритель более непосредственный, свободнее выражает свои чувства. Он не так оглядывается на мнение окружающих, не боится зааплодировать первым», – отмечает артист.

За два часа Константин Райкин проводит зрителей через произведения разные по настроению и интонации – от серьезных и философских до ироничных и шутливых. Меняя тембр, пластику и ритм речи, он превращает каждое стихотворение в небольшую сценическую историю.

24 и 25 ноября, 19:00

На сцене Русского драматического театра имени А.С. Пушкина, Якутск

КОНСТАНТИН РАЙКИН. СВОИМ ГОЛОСОМ

поэтический моноспектакль

Продолжительность 2 часа

12+