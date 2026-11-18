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Антибиотики. Чем грозит самолечение?

В современной медицине антибиотики — одно из важнейших достижений, спасающее миллионы жизней, однако их бесконтрольное применение создаёт серьёзную угрозу для каждого из нас, и главный риск здесь не побочные эффекты, а антибиотикорезистентность.

На наши вопросы о «за» и «против» в случае с антибиотиками ответил врач Якутского республиканского наркодиспансера Олег Аргунов.

— Что такое антибиотикорезистентность, Олег Афанасьевич?

— Это устойчивость бактерий к действию антибиотиков. Механизм прост: Антибиотик убивает чувствительные бактерии. Выживают те, у которых есть генетические мутации, делающие их «неуязвимыми». Эти устойчивые бактерии размножаются и передают устойчивость потомству. В итоге антибиотик перестаёт работать против данной инфекции. Резистентность — не индивидуальная особенность организма, а свойство бактерий. Однажды возникнув, она распространяется в популяции, делая лечение всё сложнее.

— Есть люди, которые при малейшей простуде «назначают» себе и своим близким антибиотики. Чем опасно самолечение?

— Во-первых, неправильный выбор препарата. Без анализов невозможно точно определить возбудителя. Пациент может принимать антибиотик, который: не действует на данную бактерию, слишком слаб для нужной дозы либо избыточно силён (что ускоряет мутации).

Во-вторых, нарушение схемы приёма. Самоназначенные курсы часто: короче необходимых (бактерии не уничтожены полностью), прерываются при первых признаках улучшения, повторяются без перерывов (создают постоянное давление на микрофлору).

В-третьих, приём при вирусных инфекциях. Антибиотики не действуют на вирусы (грипп, ОРВИ, герпес и др.). Их приём в таких случаях бесполезен для лечения, убивает полезные бактерии, стимулирует резистентность у условно‑патогенной флоры.

— Чем это грозит?

Повторные инфекции становятся неизлечимыми. Если вы «тренируете» бактерии неправильным приёмом антибиотиков, в будущем тот же препарат может не сработать даже при тяжёлой болезни.

Рост риска осложнений. При неэффективности первого антибиотика врач вынужден назначать более сильные, токсичные препараты.

Длительное лечение. Резистентные инфекции требуют дольше находиться в стационаре, чаще приводят к хирургическим вмешательствам.

Уничтожение полезной микрофлоры кишечника вызывает диарею, кандидоз, снижение иммунитета.

Аллергические реакции. Антибиотики — лидеры по частоте анафилаксии. Без контроля врача риск тяжёлых реакций выше.

Токсическое поражение органов. Некоторые антибиотики нефротоксичны (вредят почкам) или гепатотоксичны (повреждают печень).

Маскировка симптомов. Временное улучшение может скрыть прогрессирующую инфекцию, отложив правильное лечение.

— Что Вы рекомендуете?

Не принимайте антибиотики без назначения. Даже если «в прошлый раз помогло».

Соблюдайте схему приёма. Не сокращайте курс и не меняйте дозировку самостоятельно.

Не делитесь лекарствами. То, что помогло вам, может навредить другому.

Используйте альтернативные методы при ОРВИ. При вирусных инфекциях нужны покой, обильное питьё, симптоматическое лечение (жаропонижающие, полоскания и т. п.).

Делайте прививки. Профилактика инфекций снижает потребность в антибиотиках.

Антибиотикорезистентность — глобальная угроза, и каждый неконтролируемый приём препарата приближает нас к эпохе, когда даже простая рана может стать смертельной.

Берегите своё здоровье: доверяйте назначение антибиотиков профессионалам. При подозрении на инфекцию обратитесь к врачу, только специалист может определить, нужен ли антибиотик, и подобрать безопасный режим его приёма.

Пресс-служба ЯРНД

Фото: предоставлено доктором