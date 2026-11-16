Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

16.11.2026 14:45
чтение: 1 мин
Здоровье
#антимикробная резистентность
#ЯРНД

Что такое антимикробная резистентность: Почему это важно знать?

Национальные  проекты России. «Продолжительная и активная жизнь».

Что такое антимикробная резистентность: почему это важно знать?

Начиная с сегодняшнего дня, в России проходит Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Почему это важно знать каждому?

На наши вопросы о антимикробной резистентности ответила врач-терапевт отделения экстренной наркологической помощи Якутского республиканского наркодиспансера Наталия Ивановна Эверстова.

Что такое антимикробная резистентность?

— Антимикробная резистентность — это способность бактерий, вирусов, грибков и паразитов выживать и размножаться даже при воздействии противомикробных препаратов, которые раньше уничтожали их эффективно. В результате обычные инфекционные заболевания становятся труднее излечимыми, требуя более длительного и дорогостоящего лечения, а иногда и вовсе становясь смертельно опасными.

Почему это опасно?
— Лекарственная устойчивость приводит к тому, что прежние эффективные лекарства становятся бесполезны, увеличивается число осложнений и летальных исходов, затрудняется борьба с инфекциями в больницах и в быту.

А если говорить о ваших пациентах – людях, зависимых от алкоголя? Антимикробная резистентность как-то сказывается на процессе лечения? 

С приемом алкоголя  действие антибиотиков намного снижается. Часто у пьющих людей встречаются сопутствующие патологии: острые воспаления, пневмония, гнойная ангина, могут гноиться раны. Злоупотребление алкоголем увеличивает также риск развития инфекционных болезней и стимулирует распространение антибактериальной резистентности.

— Что способствует  ее росту?
— Главные причины роста антимикробной резистентности это на сегодняшний день:
•             Неконтролируемое и частое использование антибиотиков без врачебного назначения.
•             Применение антибиотиков для лечения вирусных инфекций (грипп, ОРВИ), к которым они не эффективны.
•             Несоблюдение режима дозировки, преждевременное прекращение курса лечения.
•             Самолечение и обмен препаратами между людьми.

Как же обезопасить себя?

— Следует знать эти просто выполнимые правила:

•             Принимать антибиотики только по назначению врача.
•             Не требовать антибиотики, если врач считает, что они не нужны.
•             Не завершать курс лечения раньше времени, даже если самочувствие улучшилось.
•             Не делиться своими лекарствами с другими.
•             Соблюдать гигиену: мыть руки, правильно готовить пищу, ограничивать контакт с больными, вовремя делать прививки. национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Читайте также:

Источник: Пресс-служба ЯРНД
Фото: Фото: предоставлено Эверстовой Н.И.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное