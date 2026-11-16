Национальные проекты России. «Продолжительная и активная жизнь».

Что такое антимикробная резистентность: почему это важно знать?

Начиная с сегодняшнего дня, в России проходит Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Почему это важно знать каждому?

На наши вопросы о антимикробной резистентности ответила врач-терапевт отделения экстренной наркологической помощи Якутского республиканского наркодиспансера Наталия Ивановна Эверстова.

— Что такое антимикробная резистентность?

— Антимикробная резистентность — это способность бактерий, вирусов, грибков и паразитов выживать и размножаться даже при воздействии противомикробных препаратов, которые раньше уничтожали их эффективно. В результате обычные инфекционные заболевания становятся труднее излечимыми, требуя более длительного и дорогостоящего лечения, а иногда и вовсе становясь смертельно опасными.

— Почему это опасно?

— Лекарственная устойчивость приводит к тому, что прежние эффективные лекарства становятся бесполезны, увеличивается число осложнений и летальных исходов, затрудняется борьба с инфекциями в больницах и в быту.

— А если говорить о ваших пациентах – людях, зависимых от алкоголя? Антимикробная резистентность как-то сказывается на процессе лечения?

— С приемом алкоголя действие антибиотиков намного снижается. Часто у пьющих людей встречаются сопутствующие патологии: острые воспаления, пневмония, гнойная ангина, могут гноиться раны. Злоупотребление алкоголем увеличивает также риск развития инфекционных болезней и стимулирует распространение антибактериальной резистентности.

— Что способствует ее росту?

— Главные причины роста антимикробной резистентности это на сегодняшний день:

• Неконтролируемое и частое использование антибиотиков без врачебного назначения.

• Применение антибиотиков для лечения вирусных инфекций (грипп, ОРВИ), к которым они не эффективны.

• Несоблюдение режима дозировки, преждевременное прекращение курса лечения.

• Самолечение и обмен препаратами между людьми.

— Как же обезопасить себя?

— Следует знать эти просто выполнимые правила:

• Принимать антибиотики только по назначению врача.

• Не требовать антибиотики, если врач считает, что они не нужны.

• Не завершать курс лечения раньше времени, даже если самочувствие улучшилось.

• Не делиться своими лекарствами с другими.

• Соблюдать гигиену: мыть руки, правильно готовить пищу, ограничивать контакт с больными, вовремя делать прививки. национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»