Что такое антимикробная резистентность: Почему это важно знать?
Национальные проекты России. «Продолжительная и активная жизнь».
Что такое антимикробная резистентность: почему это важно знать?
Начиная с сегодняшнего дня, в России проходит Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Почему это важно знать каждому?
На наши вопросы о антимикробной резистентности ответила врач-терапевт отделения экстренной наркологической помощи Якутского республиканского наркодиспансера Наталия Ивановна Эверстова.
— Что такое антимикробная резистентность?
— Антимикробная резистентность — это способность бактерий, вирусов, грибков и паразитов выживать и размножаться даже при воздействии противомикробных препаратов, которые раньше уничтожали их эффективно. В результате обычные инфекционные заболевания становятся труднее излечимыми, требуя более длительного и дорогостоящего лечения, а иногда и вовсе становясь смертельно опасными.
— Почему это опасно?
— Лекарственная устойчивость приводит к тому, что прежние эффективные лекарства становятся бесполезны, увеличивается число осложнений и летальных исходов, затрудняется борьба с инфекциями в больницах и в быту.
— А если говорить о ваших пациентах – людях, зависимых от алкоголя? Антимикробная резистентность как-то сказывается на процессе лечения?
— С приемом алкоголя действие антибиотиков намного снижается. Часто у пьющих людей встречаются сопутствующие патологии: острые воспаления, пневмония, гнойная ангина, могут гноиться раны. Злоупотребление алкоголем увеличивает также риск развития инфекционных болезней и стимулирует распространение антибактериальной резистентности.
— Что способствует ее росту?
— Главные причины роста антимикробной резистентности это на сегодняшний день:
• Неконтролируемое и частое использование антибиотиков без врачебного назначения.
• Применение антибиотиков для лечения вирусных инфекций (грипп, ОРВИ), к которым они не эффективны.
• Несоблюдение режима дозировки, преждевременное прекращение курса лечения.
• Самолечение и обмен препаратами между людьми.
— Как же обезопасить себя?
— Следует знать эти просто выполнимые правила:
• Принимать антибиотики только по назначению врача.
• Не требовать антибиотики, если врач считает, что они не нужны.
• Не завершать курс лечения раньше времени, даже если самочувствие улучшилось.
• Не делиться своими лекарствами с другими.
• Соблюдать гигиену: мыть руки, правильно готовить пищу, ограничивать контакт с больными, вовремя делать прививки. национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»
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