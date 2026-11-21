Минздрав Якутии проверил готовность детских поликлиник к росту заболеваемости детей ОРВИ

В преддверии подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ Минздрав Якутии провёл внеплановую проверку детских поликлиник. Специалисты оценили, насколько система первичной медико-санитарной помощи готова к пиковым нагрузкам и увеличению числа маленьких пациентов.

Комиссия изучила работу кабинетов неотложной медицинской помощи, чтобы убедиться в том, что помощь детям будет оказана быстро и качественно. В центре внимания оказались четыре ключевых направления.

Специалисты проанализировали реальную нагрузку на поликлиники: статистику обращений и количество звонков в колл-центры. Проверка показала, как соблюдается график работы, насколько быстро отвечают на звонки и есть ли возможность записаться к врачу без длительного ожидания. Особое внимание уделили работе выездных бригад, готовых оперативно приехать на дом, а также наличию предварительной записи, в том числе непосредственно в кабинеты неотложной помощи.

Комиссия оценила «внутреннюю логистику» медицинских учреждений. Важно, чтобы ребёнок, обратившийся в кабинет неотложной помощи, мог так же быстро и без лишних перемещений пройти дополнительные обследования — в рентген-кабинете или лаборатории. Проверка показала, насколько эффективно организованы эти маршруты.

Все кабинеты неотложной помощи проверили на соответствие современным стандартам. В центре внимания были материально-техническое оснащение, наличие необходимых медикаментов и экспресс-тестов для быстрой диагностики гриппа. Это позволяет врачу поставить диагноз и начать лечение непосредственно в медицинском учреждении.

Комиссия также оценила, насколько полно и своевременно врачи вносят данные в медицинскую документацию, что имеет важное значение для преемственности лечения.

По итогам проверки руководителям медицинских учреждений выданы конкретные рекомендации. Им поручено усилить контроль за чистотой и дезинфекцией в местах скопления людей, оптимизировать работу колл-центров, чтобы родителям не приходилось долго ждать ответа, и обеспечить бесперебойный запас экспресс-тестов. Также будут обновлены схемы экстренного оповещения персонала.

Министерство здравоохранения Якутии берёт ситуацию под ежедневный контроль. Качество и доступность медицинской помощи детям остаются главным приоритетом ведомства, а система первичного звена готовится к работе в период сезонного подъёма заболеваемости.

Напоминаем: кабинеты неотложной помощи детям принимают пациентов без предварительной записи с 08:00 до 20:00 на первых этажах детских поликлиник. Дети с симптомами ОРВИ могут пройти осмотр врача-педиатра и врача-оториноларинголога (ЛОР), а при необходимости — сдать анализы и пройти рентгенологическое обследование, сообщает пресс-служба Минздрава РС(Я)