Здоровье в шаговой доступности: в Мархе открылась новая врачебная амбулатория

22 октября в жизни микрорайона Марха произошло событие, которого ждали тысячи семей. Состоялось торжественное открытие современной модульной врачебной амбулатории — нового медицинского дома, который сделает заботу о здоровье доступной, быстрой и комфортной.

Яркое и функциональное здание, построенное по самым современным стандартам, распахнуло свои двери в мкр. Марха. Этот объект стал важным структурным подразделением ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2» — многопрофильной больницы, на попечении которого находится свыше 59 тысяч жителей Гагаринского округа, г.о. Жатай, пригородов и, конечно, самой Мархи.

Амбулатория в Мархе —это полноценный медицинский комплекс, спроектированный с заботой о каждом пациенте. В её структуре работают 5 терапевтических и 4 педиатрических участка.

Для жителей открыты:

— просторные и светлые кабинеты приёма;

— отдельные процедурные и прививочные кабинеты для взрослых и детей;

— современный кабинет функциональной диагностики.

Хотя амбулатория в Мархе ориентирована на первичную помощь, её врачи являются частью мощной диагностической системы Якутской городской больницы №2. При необходимости пациенты могут быть направлены на обследование в головное учреждение, оснащённое по последнему слову техники:

— аппаратами УЗИ экспертного класса;

— современными рентген-установками, КТ и МРТ;

— эндоскопическим и видео-ЭЭГ оборудованием и многое другое

Такой комплексный подход гарантирует точную диагностику и эффективное лечение.

«Мы очень рады, что этот день наконец настал. Новая амбулатория в Мархе — это не просто стены и современное оборудование, это, прежде всего, наш шаг навстречу людям. Теперь качественная медицинская помощь стала по-настоящему доступной для более чем 15 тысяч жителей микрорайона. Уверен, что в этих светлых кабинетах, благодаря слаженной работе нашего коллектива, мы сможем оказывать помощь на самом высоком уровне и сохраним главное — здоровье наших пациентов», — прокомментировала главный врач Якутской городской больницы №2 Саргылана Васильева.

Открытие врачебной амбулатории в Мархе — это больше, чем просто строительство. Это зримое воплощение национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реальная забота о людях и уверенность в том, что качественная медицина теперь действительно находится на расстоянии вытянутой руки.

Организационно-методический отдел