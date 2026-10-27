Вы не поверите, что вытащили из глаза якутянина

Якутские офтальмологи обнаружили в глазу пациента проросшее семечко

Мужчина проходил с инородным телом в глазу четыре месяца

В Якутии офтальмологи спасли зрение 42-летнего мужчины: на приеме врачи обнаружили семечко растения, корень которого пророс в ткани конъюнктивы. Инородное тело проникло в глаз пациента еще четыре месяца назад, когда мужчина был в лесу. Об этом рассказал главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан в своем МАХ-канале.

Как рассказал пациент Максим Слепцов, его беспокоили мигрень, повышенное внутриглазное давление и постоянное ощущение инородного тела в глазу.

Фото: предоставлено Максимом Слепцовым

«Я был в лесу в Абыйском районе еще летом, тогда в глаз попала ветка и сразу началось воспаление. На протяжении четырех месяцев у меня были головные боли каждый день и давление. Я попытался убрать то, что мешало сам, но было больно. В другой больнице инородного тела не увидели. Огромное спасибо врачам глазной больницы Якутска, сразу после того, как убрали семечко мне полегчало, уже просыпаюсь без головной боли», — рассказал Максим Слепцов.

Операцию по удалению инородного тела выполнила врач-офтальмохирург центра неотложной офтальмологической помощи Елизавета Карпова. Как отмечает специалист, такое состояние может привести к язве роговицы, а затем к утрате зрения.

«Под местным обезболиванием инородное тело было удалено инъекционной иглой. Здоровью глаз мужчины сейчас ничего не угрожает. Всегда приятно видеть свою работу, пациент очень обрадовался, ему сразу полегчало. Такого случая у меня в практике еще не было, корень семечка достигал примерно 3 миллиметров», — рассказала Елизавета Карпова.