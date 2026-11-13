Медицина без границ: 25 лет успеха якутских трансплантологов

Четверть века спасения жизней: в Якутии отметили 25-летие трансплантологической службы

За 25 лет трансплантология в Республике Саха (Якутия) прошла путь от первой пересадки почки до освоения сложнейших операций по трансплантации печени и сердца. За это время в Национальном центре медицины выполнено более 177 трансплантаций органов. Развитие этого направления позволило расширить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей одного из крупнейших и наиболее труднодоступных регионов России. Достижения и перспективы региональной трансплантологии стали главной темой Межрегиональной научно-практической конференции, состоявшейся 12 ноября в Республиканской больнице №1 – Национальном центре медицины имени М.Е. Николаева.

Конференция «Актуальные вопросы трансплантологии в Республике Саха (Якутия)» объединила ведущих специалистов федеральных и региональных медицинских центров, представителей органов управления здравоохранением, медицинского и научного сообщества. Организаторами выступили Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Республиканская больницы №1 – Национальный центр медицины имени М.Е. Николаева, Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Общество хирургов Республики Саха (Якутия).

От первой трансплантации почки до пересадки сердца

История трансплантологической службы Якутии началась 24 марта 2001 года. В этот день в Национальном центре медицины впервые была проведена трансплантация почки от родственного донора. Операция состоялась благодаря совместной работе якутских врачей и специалистов ведущего федерального центра трансплантологии.

Как отметил на открытии конференции первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Дмитриевич Сергин, важную роль в становлении трансплантологии сыграли стратегические решения Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева, поставившего перед здравоохранением задачу освоения передовых медицинских технологий, включая трансплантацию органов.

В последующие годы развивалась материально-техническая база, совершенствовались хирургические технологии, формировались команды специалистов, обеспечивающих подготовку пациентов, проведение операций и последующее медицинское наблюдение.

Важной вехой стал 2013 год, когда в Якутии впервые выполнили пересадку доли печени. В 2016 году началось развитие посмертного донорства, открывшего дополнительные возможности для оказания жизненно необходимой медицинской помощи. Следующим значимым достижением стала первая трансплантация сердца, выполненная 6 июля 2018 года.

За четверть века в Национальном центре медицины проведено более 177 трансплантаций органов, в том числе 141 операция по пересадке почки, 33 – печени и 3 – сердца.

Эти достижения стали возможны благодаря многолетней работе медицинских специалистов, совершенствованию организации донорства и взаимодействию с ведущими федеральными медицинскими центрами.

Развитие трансплантологии – результат работы всей системы здравоохранения

Выступая на открытии конференции, первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Сергин подчеркнул, что за каждым достижением трансплантологической службы стоит работа большой команды медицинских специалистов.

«Мы можем со всей ответственностью заявить, что в нашем регионе выстроена зрелая, состоявшаяся трансплантологическая служба. Созданы не просто отдельные хирургические бригады, а полноценный, работающий механизм координации донорства, логистики и сопровождения пациентов. Это результат труда всего Национального центра медицины, донорских баз, городского и районного звеньев здравоохранения, которые научились действовать быстро, грамотно и слаженно», – отметил Дмитрий Дмитриевич.

Особое значение развитие трансплантологии имеет для Якутии с её огромной территорией, удалённостью населённых пунктов и сложной транспортной доступностью. Возможность проведения сложных операций непосредственно в республике позволяет пациентам получать жизненно необходимое лечение ближе к дому, сокращает необходимость выезда за пределы региона и создаёт условия для непрерывного медицинского наблюдения.

Главная ценность – человеческая жизнь

На торжественном открытии конференции генеральный директор Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины Станислав Николаевич Жирков отметил, что достижения трансплантологической службы стали результатом многолетнего труда специалистов разных медицинских направлений.

«Особую признательность выражаю тем, кто стоял у истоков создания трансплантологической службы. Благодаря вашему труду и стремлению развивать медицину жители республики получили возможность получать жизненно необходимую высокотехнологичную помощь у себя дома, не выезжая за пределы Якутии», – подчеркнул Станислав Николаевич.

Генеральный директор также обозначил дальнейшие приоритеты развития трансплантологии.

«Для Национального центра медицины развитие трансплантологии остаётся приоритетным направлением деятельности. Наша задача – не только сохранять достигнутый уровень, но и совершенствовать медицинские технологии, готовить молодых специалистов, укреплять взаимодействие с федеральными центрами и повышать доступность медицинской помощи», – отметил он.

Сегодня трансплантация органов представляет собой результат работы большой мультидисциплинарной команды. Успех лечения зависит не только от мастерства хирургов, но и от слаженного взаимодействия анестезиологов-реаниматологов, нефрологов, кардиологов, специалистов лабораторной диагностики, медицинских сестёр и других сотрудников.

Не менее важную роль играют организация донорства, обследование пациентов, подготовка к оперативному вмешательству и длительное наблюдение после трансплантации.

Обмен опытом и новые возможности региональной медицины

Научная программа конференции охватила широкий круг вопросов современной трансплантологии – от организации донорства до применения передовых хирургических методик и ведения пациентов после пересадки органов.

Особое внимание было уделено опыту Национального центра медицины в проведении трансплантации почки и печени, развитию нефрологической помощи, анестезиологическому обеспечению сложных операций, отдалённым результатам лечения и совершенствованию системы посмертного донорства.

С докладами выступили специалисты Национального центра медицины, представители НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России, а также эксперты из Москвы, Хабаровского и Приморского краёв.

В числе ключевых тем – современные подходы к трансплантации печени и сердца, хирургические особенности пересадки почки, правовые и организационные аспекты донорства, а также вопросы послеоперационного наблюдения и сопровождения пациентов.

Участие ведущих федеральных специалистов позволило рассмотреть региональный опыт в контексте современных достижений российской трансплантологии, обсудить сложные клинические случаи и перспективы дальнейшего профессионального сотрудничества.

Признание заслуг тех, кто стоял у истоков

Важной частью юбилейной конференции стала торжественная церемония награждения специалистов, внёсших значительный вклад в развитие трансплантологической службы Республики Саха (Якутия).

Государственными, ведомственными и общественными наградами были отмечены врачи, медицинские сёстры и другие медицинские работники, чей профессионализм, многолетний труд и преданность делу способствовали становлению этого направления высокотехнологичной медицинской помощи.

Особое признание получил Альберт Иванович Васильев – главный внештатный специалист-трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), один из ключевых специалистов в истории развития трансплантологии региона. За выдающиеся заслуги он награждён нагрудным знаком «Почётный ветеран Национального центра медицины», ему также вручён приветственный адрес генерального директора больницы.

Отдельным событием стало чествование родственных доноров с вручением общественного знака признания «Дар жизни». Эта церемония подчеркнула особую роль донорства в спасении человеческих жизней.

Новые перспективы трансплантологии Якутии

За четверть века в Якутии сформирована основа для дальнейшего развития трансплантационной помощи, включающая подготовленные медицинские кадры, опыт проведения сложных оперативных вмешательств и взаимодействие с федеральными профильными центрами.

В числе приоритетных направлений остаются совершенствование хирургических технологий, развитие донорства, повышение качества послеоперационного наблюдения, подготовка молодых специалистов и укрепление межрегионального сотрудничества.

Для жителей Якутии развитие трансплантологической службы означает прежде всего расширение возможностей получения жизненно необходимого лечения на территории родной республики.

Юбилейная конференция стала не только поводом отметить профессиональные достижения и поблагодарить тех, кто стоял у истоков службы, но и важной площадкой для обсуждения новых задач.

Главным результатом 25-летнего развития трансплантологии в Якутии стали не только освоенные медицинские технологии, но и возможность подарить пациентам с тяжёлыми заболеваниями шанс на продолжение жизни, возвращение к семье и привычной жизни. Именно эта цель остаётся основой дальнейшего развития трансплантологической помощи в республике.