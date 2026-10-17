Советы психолога: Рак молочной железы и зависимость. Что делать?

В ходе бесед врачей-наркологов и медицинских психологов с женщинами о раке молочной железы поступило несколько вопросов о здоровье груди. На эти вопросы отвечает медицинский психолог Якутского республиканского наркодиспансера Татьяна Махмуд.

Вопрос: «Как алкоголь влияет на здоровье груди и что делать, если есть зависимость?».

— Алкоголь повышает риск развития рака молочной железы. Чем больше и чаще женщина употребляет алкоголь, тем выше этот риск. При этом наличие алкогольной зависимости не означает, что рак обязательно разовьётся. Важно понимать: если женщина заболела, это не значит, что она сама виновата. Рак молочной железы возникает по разным причинам, и далеко не всегда можно определить, почему он появился.

Вопрос: С чего начать, если есть изменения в груди, и я хочу отказаться от употребления алкоголя?

— Первый шаг — честно признать, что алкоголь стал проблемой, и обратиться за помощью. Если женщина не может контролировать количество выпитого, постоянно возвращается к употреблению или боится отказаться от алкоголя, Вам стоит обратиться к врачу, который занимается лечением зависимостей.

Резко бросать пить самостоятельно при длительном и интенсивном употреблении может быть опасно. Только врач поможет подобрать безопасный способ отказа от алкоголя.

Если Вас уже беспокоят уплотнения в груди, необычные выделения из соска или изменения кожи молочной железы, необходимо обратиться к специалисту. Не стоит ждать, пока получится справиться с зависимостью!

Вопрос: Я – зависимая. Мне поставили диагноз «рак молочной железы». Что делать?

— Если рак уже диагностирован, важно одновременно начать заниматься лечением онкологического заболевания и алкогольной зависимости. Об этом нужно сообщить лечащему онкологу, чтобы врачи могли согласовать лечение.

В первую очередь важно перестать обвинять себя. Чувство вины и стыд не помогают решить проблему, а иногда мешают обратиться за помощью.

Полезно задуматься: в какие моменты возникает желание выпить? Может быть, алкоголь помогает справиться с тревогой, одиночеством, усталостью или переживаниями? Понимание причин употребления поможет найти способы справляться с трудностями. Не нужно пытаться решить всё самостоятельно. Можно обратиться к психологу, поговорить с человеком, которому доверяешь, попросить близких о поддержке. Если алкоголь употребляется регулярно и отказаться от него трудно, одной силы воли может быть недостаточно. В такой ситуации необходима помощь специалиста по лечению зависимостей.

И помните, забота о себе начинается не с чувства вины, а с конкретных действий: обратиться за помощью, пройти необходимое обследование и не оставаться со своей проблемой один на один.

Хочу также сказать о том, как близкие могут помочь в случае, о котором пишут ы — добавляет Татьяна Ивановна.

— Самое важное — не обвинять и не пугать её возможным раком. Фразы «Ты сама во всём виновата» или «Ты губишь своё здоровье» могут усилить чувство вины и заставить женщину скрывать проблему. Лучше спокойно сказать: «Я вижу, что тебе трудно. Я переживаю за твоё здоровье и хочу помочь. Давай вместе найдём специалиста».

Близкие могут помочь записаться к врачу, сопровождать на приём, поддерживать во время лечения и разделять повседневные заботы.

При этом важно помнить: близкие не могут вылечить зависимость вместо самой женщины, но могут помочь ей сделать первый шаг.

Главное, что нужно помнить:

Алкоголь повышает риск рака молочной железы, но это не повод жить в страхе или обвинять себя.

Если пока есть только подозрение на рак, можно снизить риск, отказавшись от алкоголя, и обратиться за помощью, если употребление вышло из-под контроля.

Если же рак уже обнаружен, необходимо своевременно начать лечение и сообщить врачам об употреблении алкоголя.

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