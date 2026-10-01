Земский доктор все больше привлекает молодых специалистов

В 2026 году благодаря программе «Земский доктор» 6 врачей пополнили штат Мирнинской ЦРБ

Среди них — врачи различных специальностей: врач по медицинской профилактике, врач-акушер-гинеколог, врач-офтальмолог, врачи-стоматологи, врач-травматолог-ортопед. Их переезд и трудоустройство стали возможны благодаря программе целевой подготовки Минздрава и участию в федеральной программе «Земский доктор/фельдшер», реализуемых в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Новые специалисты усилили ключевые направления работы больницы, что позволяет повысить доступность медицинской помощи для жителей района.

Для привлечения и закрепления медицинских кадров в системе здравоохранения действует комплексная система поддержки. Участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предоставляются единовременные компенсационные выплаты: врачам — до 2 миллионов рублей, фельдшерам — до 1 миллиона рублей.

Также продолжается реализация мероприятия по единовременным выплатам вновь прибывшим врачам в рамках муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и укрепления общественного здоровья»: Администрация Мирнинского района и АЛРОСА выплачивают прибывшим специалистам по 1 миллиону рублей.

Помимо федеральных выплат, для молодых специалистов, приезжающих в Мирный, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки на уровне больницы и района, в том числе помощь в решении жилищного вопроса.

«Благодаря реализации программы мы отмечаем существенный приток специалистов. Более того, отрадно видеть, что молодые специалисты закрепляются на местах, становятся любимыми врачами наших пациентов и помогают нам вместе строить будущее здравоохранения республики», — отмечает заместитель главного врача по ОМР Виктория Светлолобова.

Для молодых специалистов такая поддержка особенно важна на этапе профессионального становления.

«Работа в центральной районной больнице дает сильную практическую базу, способствует быстрому профессиональному росту и развитию. А еще хочется отметить людей — пациенты здесь особенные: они открытые, любят поговорить по душам. Такое доверие дает энергию и вдохновение для новых свершений», — рассказывает врач по медицинской профилактике Анна Кондакова.

Врач-стоматолог детский Тимир Алексеев также отмечает возможности для профессионального развития:

«Благодаря участию в программе я работаю в центральной районной больнице. Здесь я быстро развиваюсь как специалист: в практике встречается много разных случаев, а старшие коллеги всегда охотно помогают и направляют».

Пополнение коллектива молодыми специалистами — важный шаг в укреплении кадрового потенциала Мирнинской ЦРБ и развитии доступной медицинской помощи для жителей района.