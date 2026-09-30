В Якутии автомобилистам напомнили ключевые правила безопасного передвижения по федеральным трассам

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений и безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Вилюй» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Республики Саха (Якутия) и Ространснадзора по ДФО провело рейдовые мероприятия по проверке грузовых транспортных средств на км 78 автомобильной дороги Р-504 «Колыма», где установлен автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК).

В ходе рейдовых мероприятий в отношении водителей грузовых транспортных средств составлены материалы за уклонение от прохождения автоматического весогабаритного контроля, а также за умышленное сокрытие государственных регистрационных знаков.

Напомним, что с 18 июля 2025 года ответственность за нарушения правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств значительно изменилась.

Федеральный закон № 209-ФЗ дополнил статью 12.21.1 КоАП РФ новыми составами административных правонарушений, связанными с прохождением автоматического весогабаритного контроля.

Теперь штраф в размере 600 000 рублей может быть назначен не только за превышение допустимой массы или габаритов, но и за нарушение правил движения в зоне автоматического контроля либо уклонение от его прохождения в случаях, предусмотренных законом.

Данные профилактические мероприятия будут проводиться в течение октября.