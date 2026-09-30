Тест на логику: переставь спичку, чтобы равенство стало верным

Супер-задача на логику: Переставь спичку для правильного ответа

Зарядка для ума: Переставь спичку и реши головоломку за минуту

Головоломки со спичками кажутся простыми только на первый взгляд. Для их решения недостаточно быстро считать — необходимо внимательно изучить условие, проявить смекалку и посмотреть на привычные цифры немного иначе.

Перед вами равенство, составленное из спичек:

6 + 2 = 1

Очевидно, что в таком виде пример неверен. Задача — переставь одну спичку, чтобы получилось правильное математическое равенство.

Есть важное условие: можно переместить только одну спичку. Убирать её совсем, ломать или добавлять новые спички нельзя.

Не торопитесь смотреть ответ. Внимательно рассмотрите каждую цифру и подумайте, какую из них можно изменить, забрав одну деталь. Затем решите, куда следует переложить освободившуюся спичку.

Удалось найти решение?

Ответ

Нужно взять одну спичку из цифры 6 — ту, которая образует её нижнюю левую часть. После этого шестёрка превратится в 5.

Переместите эту спичку к цифре 1 и положите её сверху, чтобы получилась 7.

В результате перед нами окажется верное равенство:

5 + 2 = 7

Таким образом, всего одно перемещение полностью исправляет пример.

Чем полезны головоломки со спичками

Такие задания «Переставь спичку» — не только интересный способ провести свободное время. Они помогают тренировать:

логическое и нестандартное мышление;

внимательность к деталям;

зрительное восприятие;

пространственное воображение;

концентрацию и усидчивость;

способность искать разные способы решения задачи.

Регулярная интеллектуальная разминка поддерживает мозг в тонусе и учит не останавливаться на первом очевидном варианте. Поэтому головоломки со спичками полезны как детям, так и взрослым.

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