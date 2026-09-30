Тест на логику: переставь спичку, чтобы равенство стало верным
Зарядка для ума: Переставь спичку и реши головоломку за минуту
Головоломки со спичками кажутся простыми только на первый взгляд. Для их решения недостаточно быстро считать — необходимо внимательно изучить условие, проявить смекалку и посмотреть на привычные цифры немного иначе.
Перед вами равенство, составленное из спичек:
6 + 2 = 1
Очевидно, что в таком виде пример неверен. Задача — переставь одну спичку, чтобы получилось правильное математическое равенство.
Есть важное условие: можно переместить только одну спичку. Убирать её совсем, ломать или добавлять новые спички нельзя.
Не торопитесь смотреть ответ. Внимательно рассмотрите каждую цифру и подумайте, какую из них можно изменить, забрав одну деталь. Затем решите, куда следует переложить освободившуюся спичку.
Удалось найти решение?
Ответ
Нужно взять одну спичку из цифры 6 — ту, которая образует её нижнюю левую часть. После этого шестёрка превратится в 5.
Переместите эту спичку к цифре 1 и положите её сверху, чтобы получилась 7.
В результате перед нами окажется верное равенство:
5 + 2 = 7
Таким образом, всего одно перемещение полностью исправляет пример.
Чем полезны головоломки со спичками
Такие задания «Переставь спичку» — не только интересный способ провести свободное время. Они помогают тренировать:
- логическое и нестандартное мышление;
- внимательность к деталям;
- зрительное восприятие;
- пространственное воображение;
- концентрацию и усидчивость;
- способность искать разные способы решения задачи.
Регулярная интеллектуальная разминка поддерживает мозг в тонусе и учит не останавливаться на первом очевидном варианте. Поэтому головоломки со спичками полезны как детям, так и взрослым.
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