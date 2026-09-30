Спасают жизни: Уникальный хирургический десант

Мобильный хирургический центр работает в Хангаласском районе

На прошлой неделе Мобильный хирургический центр РБ №1-ЦЭМП завершил свою миссию в Чурапчинском районе.

В эти дни врачи принимают пациентов в Хангаласском районе, проводя хирургические операции, в том числе и осмотры населения. С начала реализации проекта выполнено около 2600 операций.

В центре внимания проекта — не только лечение, но и повышение квалификации местных врачей. Бригады проводят мастер-классы для коллег из районных больниц, делясь передовым опытом в хирургии, оториноларингологии, гинекологии, проктологии, анестезиологии-реаниматологии и травматологии.

Статистика проекта в 2026 году:

· 15 выездов в 11 районов республики.

· Осмотрено и проконсультировано около 1500 человек.

· Проведено 795 операций, среди которых отметим операции по эндопротезированию: выполнено около 100 операций, что стало ответом на высокую потребность населения.

Инновационный проект, реализуемый с 2024 года по поручению главы Якутии, продолжает расширять географию, приближая высокотехнологичную медицинскую помощь к жителям отдалённых уголков республики.

В текущем году помощь была оказана жителям Намского, Верхневилюйского, Жиганского, Алданского, Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Горного, Хангаласского, Усть-Алданского, Нерюнгринского и Амгинского улусов. В ближайших планах выезды в Томпонский и Жиганский районы.

Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева: «Успех данного проекта стал возможен благодаря национальным проектам, в рамках которых многие больницы в районах были оснащены современным медицинским оборудованием, соответствующим всем стандартам для проведения сложных хирургических вмешательств. Мобильный хирургический центр изменил подходы и систему здравоохранения, обеспечив доступность высоких технологий в районах».

