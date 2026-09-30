Тест по математике: реши хитрый пример с пятью 11
Тест по математике. Перед вами настоящий челлендж с 11-ками. На первый взгляд — обычный пример. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?
Решите пример
11 × 11 — (11 + 11) : 11 = ?
Выберите ответ:
А) 119
Б) 121
В) 110
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение теста по математике
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:
11 + 11 = 22
Теперь выражение выглядит так:
11 × 11 — 22 : 11
Шаг 2. Выполняем умножение и деление.
У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:
Умножение: 11 × 11 = 121
Деление: 22 : 11 = 2
Теперь выражение выглядит так:
121 — 2
Шаг 3. Выполняем оставшееся вычитание:
121 — 2 = 119
Правильный ответ — А) 119
Откуда могли взяться другие ответытеста по математике?
Б) 121 получится, если правильно вычислить всё выражение до последнего знака (11 × 11 = 121), но просто забыть вычесть двойку в самом конце.
В) 110 получится, если правильно посчитать умножение (121), но забыть разделить сумму в скобках на 11. То есть вычесть из 121 не двойку, а двадцать два (121 — 22 = 110).
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание.
Получилось 119 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
Математические челленджи — это не только развлечение, но и возможность попрактиковаться в устном счёте. Решая такие примеры, мы удерживаем в памяти промежуточные результаты, внимательно следим за знаками и вспоминаем порядок действий. Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка, и закрепить вычислительные навыки. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.
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