Тест по математике: реши хитрый пример с пятью 11

Тест по математике. Перед вами настоящий челлендж с 11-ками. На первый взгляд — обычный пример. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?

Решите пример

11 × 11 — (11 + 11) : 11 = ?

Выберите ответ:

А) 119

Б) 121

В) 110

Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?

Проверяем решение теста по математике

Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:

11 + 11 = 22

Теперь выражение выглядит так:

11 × 11 — 22 : 11

Шаг 2. Выполняем умножение и деление.

У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:

Умножение: 11 × 11 = 121

Деление: 22 : 11 = 2

Теперь выражение выглядит так:

121 — 2

Шаг 3. Выполняем оставшееся вычитание:

121 — 2 = 119

Правильный ответ — А) 119

Откуда могли взяться другие ответытеста по математике?

Б) 121 получится, если правильно вычислить всё выражение до последнего знака (11 × 11 = 121), но просто забыть вычесть двойку в самом конце.

В) 110 получится, если правильно посчитать умножение (121), но забыть разделить сумму в скобках на 11. То есть вычесть из 121 не двойку, а двадцать два (121 — 22 = 110).

Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание.

Получилось 119 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!

Математические челленджи — это не только развлечение, но и возможность попрактиковаться в устном счёте. Решая такие примеры, мы удерживаем в памяти промежуточные результаты, внимательно следим за знаками и вспоминаем порядок действий. Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка, и закрепить вычислительные навыки. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.

Тест по математике: сможете решить этот пример?