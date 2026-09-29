30.09.2026 00:32
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Осень постепенно передает права грядущей зиме
Осень постепенно передает права грядущей зиме
На северо-западе, юге, местами в центре, нижнеленских районах небольшой мокрый снег. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, в Арктических районах днем до 19-24 м/с, с метелью. Температура ночью -4,+1°, при прояснении -4-9°, на северо-востоке в горах -13-18°, днем +4+9°, на юге +9+14°.
В Якутске ночью небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 3-8 м/c. Температура ночью -1-3°, днем +5+7°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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