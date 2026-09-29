Спортивное ядро

ФАО «Роскапстрой»: комплекс возведен на отлично с плюсом!

Мечты детей с особыми потребностями и их родителей о школе, где созданы все возможности для их полноценного развития и образования, сбылись! В Якутске открылся и начал работу Адаптивный образовательный комплекс — первый в России уникальный кластер инклюзивного образования в живописном сосновом бору на Сергеляхском шоссе Якутска, возведенный ООО «Главстрой», входящим в Группу компаний «АРКТИК КАПИТАЛ» под руководством Матвея Николаевича ЕВСЕЕВА.

Школа и интернат» Детский сад

Масштабный Адаптивный комплекс объединяет в единую экосистему детский сад, школу и интернат. Здесь всё подчинено одной цели — дать детям максимум возможностей для социализации и развития. Для этого строители компании «Главстрой» превратили 14 гектаров леса в безопасную и уютную среду, сохранив тишину и гармонию окружающей природы, сделав созвучной ей стилистику благоустройства территории и внутреннего оформления зданий. Так благодаря профессионализму строителей, всей команды специалистов, вовлеченных в это строительство, их умению творчески подходить к решению поставленных задач, за короткий срок здесь вырос самый настоящий волшебный мир для детей с особыми образовательными потребностями.

Ольга Адамова, директор Адаптивного образовательного комплекса:

— Мы очень благодарны подрядной организации ООО «Главстрой» под руководством исполнительного директора Федора Матвеевича Попова за шикарный подарок. Именно благодаря обоюдным партнерским отношениям введен в кратчайший срок уникальный Адаптивный образовательный комплекс. В эти дни получаем много отзывов от родителей, работников, педагогов. Слышим только слова восхищения и благодарности. Многие отметили, что строители действительно вложили частичку души, любви и сердца в строительство нашего комплекса. Мы рады сообщить, что имеем возможность продолжить добрую традицию проекта «Садовая терапия» для наших детей, благодаря подарку от подрядной организации «Аптекарский огород».

Аптекарский огород

Аптекарский огород заложен застройщиком ООО «Главстрой» в подарок школе. В него вошли более 80 видов растений, произрастающих в Республике. Примечательно, что первую линию в огороде заняли молодые яблоньки, привезенные с Покровского плодово-ягодного сада и полностью адаптированные к нашим условиям. Так что здесь через несколько лет будет цвести самый настоящий яблоневый сад! Также здесь есть ель, много разных ягодных кустарников и лекарственных травянистых растений. Среди них редкий эндемик Якутии рябинокизильник Позднякова, а также краснокнижные — флокс сибирский и лилия даурская. Все растения занимают обособленные от остальных и специально подготовленные места произрастания, сгруппированы по полезным свойствам – «Пряная лужайка», «Земляничная поляна», «Чайный букет» и другие. К огороду подведен водопровод для летнего полива, территория красиво огорожена, украшена входной аркой. А центр территории заняла конструкция для петуниевого дерева.

По замыслу главного идейного вдохновителя, заместителя генерального директора Группы компаний «АРКТИК КАПИТАЛ» Полины ЕВСЕЕВОЙ, Аптекарский огород станет одним из мест, где дети могут ознакомиться с растениями Якутии, проводить исследования, наблюдения и писать научные и познавательные доклады, рисовать, фотографировать, принимать участие в уходе за растениями, что повлияет на их трудовое воспитание, расширит кругозор, позволит привить в детях любовь к родной природе. Немаловажно и то, что Аптекарский огород в будущем может стать готовым и полноценным пунктом Экологической тропы, охватывающей всю территорию Адаптивного комплекса. Также при выборе растений застройщик исходил из того, что ягоды или другие части растений можно будет собирать, сушить, перерабатывать и использовать в качестве дополнения в состав полезных настоев или самостоятельных натуральных напитков во время внеурочных занятий, организовывать фитобар. Одним из предполагаемых застройщиком функций Аптекарского огорода станет возможность объединения учителей-биологов школ города для проведения общих научно-практических, исследовательских мероприятий со школьниками.

Есть условий, будут и победы!

На открытии

Юрий Иванович Ощепков, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего образования РФ, Ветеран труда РФ, Отличник образования РС(Я), преподаватель физкультуры:

— В старой школе трудно было работать без спортивного зала. А сейчас строители нам сделали такой шикарный подарок –Адаптивный комплекс со спортивным ядром! Что главное для наших детей? Укрепление здоровья, физическое развитие, социализация. Всего этого можно добиться регулярными занятиями физкультурой и спортом, движением, участием в общих мероприятиях. Для развития детского адаптивного спорта это очень важно. Теперь у нас два спортивных зала, не считая тот, что в детском саду, есть полностью укомплектованный тренажерный зал, футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная площадка, корт для бадминтона, спортивная площадка, кабинет лечебной физкультуры. То есть все необходимое. О таком я мог только мечтать. С удовольствием работаю с детьми, и они с радостью занимаются, укрепляют здоровье. С момента сдачи школы в 2025 году у нас уже есть результаты – среди учащихся мы имеем 7 чемпионов и 1 бронзового призера соревнований в России. Это по спорту ЛИН и по юнифайд футболу. Теперь у нас проходят разные спортивные мероприятия, не только внутришкольные, но и городские, республиканские. Уверен, и в дальнейшем будут результаты, с такими отличными условиями для занятий мы можем участвовать в соревнованиях и проводить здесь спортивные мероприятия любого уровня.

В новом спортзале гости из других школ — соревнования объединяют!

Это строительство стало настоящим тестом на профессионализм для команды «Главстроя». Проект потребовал мобилизации всего инженерного и организационного опыта, так как задача стояла сложная в части сроков, особенностей грунтов и технических вопросов. С этим строители не только справились, но и продемонстрировали какие результаты может дать хорошо отлаженная командная работа единомышленников и комплексный подход: от разработки концепции до тонкого ландшафтного дизайна. Неспроста, начав в 2017 году со строительства вахтовых поселков для горнодобывающей отрасли, «Главстрой» сегодня является ключевым игроком на рынке социальных и инфраструктурных проектов региона, в портфеле достижений которого такие знаковые объекты, как Духовный центр в Сунтаре, современные дополнительные здания к школе№12 в с. Пригородное, к Саха-политехническому лицею в Якутске и другие.

А успешная реализация нынешнего проекта подтверждает: «Главстрой» обладает компетенциями для создания среды, которая не просто решает утилитарные задачи, но и формирует комфортное пространство для развития и социализации самых уязвимых категорий граждан. Как сказал руководитель Региональной дирекции ФАУ «РосКапСтрой» Алексей Варламов, можно с уверенностью оценить работу застройщика в лице ООО «Главстрой» и ООО «АРКТИК КАПИТАЛ» на отлично с плюсом.

На планерке с руководством школы

Отметим, что с самого начала работы над проектом шло тесное взаимодействие с руководством школы, чтобы учесть все нюансы будущего комплекса для детей с особыми потребностями по здоровью. В первую очередь, это доступность, комфортность и эстетичность среды для их пребывания, безопасность, в том числе применяемых материалов. И, конечно же, результатом такого взаимодействия и стал в итоге объект, который превратил в реальность многолетнюю мечту педагогов и родителей об образовательной среде, где особенные дети будут учиться и полноценно развиваться. Такая социальная ответственность в Группе компаний «АРКТИК КАПИТАЛ» — не разовая акция и не пустые слова. В настоящее время заместитель генерального директора Полина ЕВСЕЕВА представлена в Попечительском Совете школы. Взаимодействие продолжается.

Мальчик-юнга – свидетель истории

Галина Николаевна Демидович, Заслуженный работник образования РС(Я) у скульптуры мальчика-юнги

В 1993 году в Якутске был создан Международный центр общения школьников на иностранном языке. В 1997 году на базе центра была создана начальная общеобразовательная школа «Надежда» с углублённым изучением иностранных языков. С первых дней школой руководила Галина Николаевна Демидович. С 2013 года в состав этой школы вошел Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Бинго», на месте которого сегодня построен Адаптивный образовательный комплекс.

Но не только работа в школе №36 и в лагере «Бинго» связывают Галину Николаевну с этим местом. Первоначально здесь располагался летний детский лагерь речников «Маяк», куда каждое лето записывали маленькую Галю родители, работавшие в ЛОРПе. Поэтому ныне ветеран педагогического труда с особым пиететом относится к этому месту и с большой радостью приняла участие на открытии нового комплекса. — Такое прекрасное образовательное учреждение построили. Рада за коллег, — делится Галина Николаевна. Конечно же, она не прошла мимо одной скульптуры, чудом сохранившейся с поры ее детства.

-– Раньше на территории было много различных скульптур. Но вот выжил только мальчик – юнга, — вспоминает она.

Юнга «наблюдает» за стройкой

А мы, в свою очередь, рассказали ей, как строители ООО «Главстрой» берегли мальчика — юнгу, зимой одевали в теплую спецовку, переносили с места на место по стройплощадке, чтобы нечаянно не задели спецтехникой. Иногда его можно было увидеть на дальних территориях стройплощадки, обязательно лицом к стройке. Так что юнга с самого начала строительства стал безмолвным свидетелем всех его этапов. Иногда, когда ограждение еще не было построено, и в шутку и всерьез выполнял роль охранника, особенно в задворках строящихся зданий. После сдачи Адаптивного комплекса коллектив школы принял у строителей переходящий объект и, как напоминание об истории места, установил на специально выделенном участке перед школой.

Сохранив даже такую незамысловатую скульптуру, как мальчик-юнга с поры пионерлагеря «Маяк», вписав в общую концепцию строительства реликтовый сосновый лес, строители ООО «Главстрой» не просто создали для детей комфортную среду для их роста и развития, они на деле показали пример бережного отношения к хрупкой северной природе, уважения к истории этого места.