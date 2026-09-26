ЖДЯ о задержках поездов

За последние три месяца наблюдались задержки пассажирских поездов, что вызвало неудобство для пассажиров. В связи с поступающими по этому поводу обращениями пассажиров АО «АК «ЖДЯ» сообщает, что в большинстве случаев несвоевременное прибытие поездов на станцию Нижний Бестях было вызвано задержками, возникшими на инфраструктуре ОАО «РЖД», в частности на Забайкальской железной дороге.

Данные обстоятельства находятся вне зоны ответственности АО «АК «ЖДЯ» и не связаны с работой инфраструктуры и технических средств нашей компании.

АО «АК «ЖДЯ» не имеет возможности самостоятельно устранить подобные отставания от графика, однако со своей стороны принимает все возможные меры для минимизации их последствий для пассажиров.

В связи с поздним прибытием состава на станцию Нижний Бестях АО «АК «ЖДЯ» проводит подготовку состава в условиях ограниченного времени, чтобы обеспечить отправление пассажирских поездов в соответствии с расписанием.

В официальном ответе ОАО «РЖД» на обращение министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) В.М. Сивцева представлена подробная информация о причинах задержек и о принятии мер, направленных на минимизацию и дальнейшее исключение задержек пассажирских поездов №318 и №327 на полигоне ОАО «РЖД».

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приносит пассажирам искренние извинения за доставленные неудобства. Компания продолжает делать всё возможное для защиты интересов пассажиров и обеспечения качественного и своевременного обслуживания даже в ситуациях, связанных с непредвиденными обстоятельствами.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием пассажиров и движением поездов, можно обратиться в АО «АК «ЖДЯ» по тел. +7 (4112) 31-80-81, доб.7381.