Битые огурцы с шрирачей: острая закуска, которую хочется есть ложками

Разбить, заправить, охладить: рецепт пикантных битых огурцов

Острые битые огурцы с шрирачей — закуска, к которой трудно устоять

Интересным рецептом приготовления битых огурцов поделилась Анастасия Малинина:

У моего мужа есть отдельная любовь ко всему острому. Причём «чуть-чуть остренькое» в его понимании и в моём — это обычно две совершенно разные категории.

Битые огурцы как раз относятся к тем закускам, которые он может есть практически с чем угодно: с мясом, картошкой, шашлыком или просто таскать из миски, пока я готовлю остальное.

Я тоже их люблю, потому что готовятся они очень просто. Самое сложное здесь — не переборщить со шрирачей. Хотя муж наверняка сказал бы, что такой проблемы вообще не существует.

Что понадобится

Примерно на 2–3 порции:

огурцы — 500 г;

соевый соус — 4 ст. л. — около 60 мл;

свежий имбирь — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

кунжутное масло — по вкусу;

шрирача — по вкусу;

свежий острый перец — по желанию;

кунжут — по вкусу;

сахар — 1–2 щепотки;

соль — немного для огурцов.

Жёстко я бы придерживалась только пропорции огурцов и соевого соуса. Всё остальное можно спокойно регулировать под себя: кому-то нравится больше чеснока, кто-то предпочитает яркий вкус имбиря, а у моего мужа главный вопрос обычно один — достаточно ли остро.

Шаг 1. Разбиваем огурцы

И это тот редкий рецепт, где название максимально буквально описывает процесс.

Огурцы мою, выкладываю на доску и слегка разбиваю плоской стороной ножа или другим тяжёлым предметом. Они должны треснуть и немного разломиться, но превращать их в пюре не нужно.

Затем нарезаю огурцы крупными кусочками, слегка подсаливаю и оставляю постоять, чтобы они дали сок.

Это важный момент: огурцы выделят довольно много воды. Если её не слить, она разбавит маринад, и вместо яркой острой закуски получится что-то водянистое.

Шаг 2. Готовим заправку

Кунжут обжариваю на сухой сковороде, пока он слегка не изменит цвет и не начнёт приятно пахнуть. Здесь главное — не передержать его: кунжут подгорает довольно быстро. Готовый кунжут перекладываю в миску.

Чеснок и свежий имбирь очень мелко нарезаю.

В ту же сковороду наливаю немного кунжутного масла и на небольшом огне совсем недолго прогреваю в нём чеснок с имбирём. Задача — раскрыть аромат, а не зажарить ингредиенты до румяной корочки. Пережаренный чеснок может дать неприятную горечь.

Выключаю огонь и добавляю соевый соус. Перемешиваю его с кунжутным маслом, чесноком и имбирём, затем всыпаю обжаренный кунжут.

Шаг 3. Добавляем остроту

Теперь самое важное — отрегулировать остроту.

Шрирачу добавляю понемногу, каждый раз перемешиваю и пробую соус. Заправку можно сделать чуть острее, чем хочется в итоге: после смешивания с огурцами острота немного смягчится.

Если шрирача для вас — только начало, добавьте несколько тонких колечек свежего острого перца. Если предпочитаете более мягкий вариант, ограничьтесь соусом или положите совсем немного перца.

Для баланса добавляю одну-две небольшие щепотки сахара. Он нужен не для сладости, а для того, чтобы объединить солёный, острый и пряный вкусы. Главное — не переборщить.

Шаг 4. Собираем битые огурцы

К этому моменту огурцы уже должны дать сок. Всю лишнюю воду обязательно сливаю.

Затем заливаю огурцы острой заправкой и хорошо перемешиваю, чтобы соус попал во все трещинки и разломы. В этом и заключается особенность битых огурцов: из-за неровных краёв они гораздо лучше впитывают маринад, чем обычные огурцы, нарезанные кружочками.

Убираю закуску в холодильник минимум на 30 минут. Если есть возможность оставить огурцы подольше, вкус получится ещё насыщеннее.

Перед подачей ещё раз перемешиваю.

Как подавать битые огурцы

Такая закуска отлично сочетается с мясом, картофелем, шашлыком и блюдами азиатской кухни. А ещё её можно просто поставить на стол и есть прямо из миски — особенно если любите хрустящие овощи, чеснок и ощутимую остроту.

Главное — заранее приготовить побольше: исчезают эти огурцы обычно гораздо быстрее, чем успевают настояться.

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