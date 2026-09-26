Битые огурцы с шрирачей: острая закуска, которую хочется есть ложками
Острые битые огурцы с шрирачей — закуска, к которой трудно устоять
Интересным рецептом приготовления битых огурцов поделилась Анастасия Малинина:
У моего мужа есть отдельная любовь ко всему острому. Причём «чуть-чуть остренькое» в его понимании и в моём — это обычно две совершенно разные категории.
Битые огурцы как раз относятся к тем закускам, которые он может есть практически с чем угодно: с мясом, картошкой, шашлыком или просто таскать из миски, пока я готовлю остальное.
Я тоже их люблю, потому что готовятся они очень просто. Самое сложное здесь — не переборщить со шрирачей. Хотя муж наверняка сказал бы, что такой проблемы вообще не существует.
Что понадобится
Примерно на 2–3 порции:
- огурцы — 500 г;
- соевый соус — 4 ст. л. — около 60 мл;
- свежий имбирь — по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- кунжутное масло — по вкусу;
- шрирача — по вкусу;
- свежий острый перец — по желанию;
- кунжут — по вкусу;
- сахар — 1–2 щепотки;
- соль — немного для огурцов.
Жёстко я бы придерживалась только пропорции огурцов и соевого соуса. Всё остальное можно спокойно регулировать под себя: кому-то нравится больше чеснока, кто-то предпочитает яркий вкус имбиря, а у моего мужа главный вопрос обычно один — достаточно ли остро.
Шаг 1. Разбиваем огурцы
И это тот редкий рецепт, где название максимально буквально описывает процесс.
Огурцы мою, выкладываю на доску и слегка разбиваю плоской стороной ножа или другим тяжёлым предметом. Они должны треснуть и немного разломиться, но превращать их в пюре не нужно.
Затем нарезаю огурцы крупными кусочками, слегка подсаливаю и оставляю постоять, чтобы они дали сок.
Это важный момент: огурцы выделят довольно много воды. Если её не слить, она разбавит маринад, и вместо яркой острой закуски получится что-то водянистое.
Шаг 2. Готовим заправку
Кунжут обжариваю на сухой сковороде, пока он слегка не изменит цвет и не начнёт приятно пахнуть. Здесь главное — не передержать его: кунжут подгорает довольно быстро. Готовый кунжут перекладываю в миску.
Чеснок и свежий имбирь очень мелко нарезаю.
В ту же сковороду наливаю немного кунжутного масла и на небольшом огне совсем недолго прогреваю в нём чеснок с имбирём. Задача — раскрыть аромат, а не зажарить ингредиенты до румяной корочки. Пережаренный чеснок может дать неприятную горечь.
Выключаю огонь и добавляю соевый соус. Перемешиваю его с кунжутным маслом, чесноком и имбирём, затем всыпаю обжаренный кунжут.
Шаг 3. Добавляем остроту
Теперь самое важное — отрегулировать остроту.
Шрирачу добавляю понемногу, каждый раз перемешиваю и пробую соус. Заправку можно сделать чуть острее, чем хочется в итоге: после смешивания с огурцами острота немного смягчится.
Если шрирача для вас — только начало, добавьте несколько тонких колечек свежего острого перца. Если предпочитаете более мягкий вариант, ограничьтесь соусом или положите совсем немного перца.
Для баланса добавляю одну-две небольшие щепотки сахара. Он нужен не для сладости, а для того, чтобы объединить солёный, острый и пряный вкусы. Главное — не переборщить.
Шаг 4. Собираем битые огурцы
К этому моменту огурцы уже должны дать сок. Всю лишнюю воду обязательно сливаю.
Затем заливаю огурцы острой заправкой и хорошо перемешиваю, чтобы соус попал во все трещинки и разломы. В этом и заключается особенность битых огурцов: из-за неровных краёв они гораздо лучше впитывают маринад, чем обычные огурцы, нарезанные кружочками.
Убираю закуску в холодильник минимум на 30 минут. Если есть возможность оставить огурцы подольше, вкус получится ещё насыщеннее.
Перед подачей ещё раз перемешиваю.
Как подавать битые огурцы
Такая закуска отлично сочетается с мясом, картофелем, шашлыком и блюдами азиатской кухни. А ещё её можно просто поставить на стол и есть прямо из миски — особенно если любите хрустящие овощи, чеснок и ощутимую остроту.
Главное — заранее приготовить побольше: исчезают эти огурцы обычно гораздо быстрее, чем успевают настояться.
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