Турецкие пиде с фаршем на кефирном тесте: сочная выпечка за 30 минут
Пиде — это аппетитная выпечка в форме лодочек, которую часто сравнивают с открытым пирогом или турецкой пиццей. Внутри может быть сыр, овощи, зелень или мясо. Особенно сытным получается вариант с фаршем: сочная начинка, румяные бортики и мягкое тесто превращают обычный ужин в полноценное домашнее блюдо.
Для этого рецепта не понадобятся дрожжи и долгие часы ожидания. Тесто на кефире замешивается быстро, легко раскатывается и после запекания остаётся нежным. Пиде удобно подавать горячим с салатом из свежих овощей, соусом на основе йогурта или чашкой ароматного чая.
Ингредиенты
Для теста:
- кефир — 250 мл;
- яйцо — 1 штука;
- растительное масло — 2 ст. ложки;
- мука — около 400–450 г;
- разрыхлитель — 1 ч. ложка;
- соль — ½ ч. ложки.
Для начинки:
- мясной фарш — 400 г;
- репчатый лук — 1 штука;
- помидор — 1–2 штуки;
- сладкий перец — 1 штука;
- чеснок — 1 зубчик;
- зелень — по вкусу;
- соль и чёрный перец — по вкусу;
- паприка или другие специи — по желанию;
- растительное масло — для обжаривания.
Также можно использовать яичный желток для смазывания бортиков перед отправкой в духовку.
Как приготовить тесто на кефире
В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры. Добавьте яйцо, соль и растительное масло, затем хорошо перемешайте венчиком или вилкой. Отдельно соедините муку с разрыхлителем.
Постепенно вводите сухую смесь в кефирную основу. Сначала размешивайте ложкой, а когда масса станет плотнее — вымешивайте руками. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не слишком липким. Количество муки может немного отличаться: ориентируйтесь на консистенцию.
Сформируйте шар, накройте миску полотенцем или пищевой плёнкой и оставьте тесто на 15–20 минут. За это время клейковина в муке набухнет, и раскатывать основу будет гораздо удобнее.
Приготовление мясной начинки
Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде немного масла, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Когда мясо поменяет цвет, посолите его, поперчите и добавьте паприку.
Помидор и сладкий перец нарежьте небольшими кубиками. Измельчите чеснок и зелень. Переложите овощи к фаршу, перемешайте и тушите ещё несколько минут. Начинка не должна быть слишком жидкой: лишний сок может размочить тесто. Готовую массу слегка остудите.
Если хочется более насыщенного вкуса, в начинку можно добавить немного тёртого сыра, острый перец или щепотку зиры.
Формируем пиде
Разделите тесто на 3–4 равные части — в зависимости от желаемого размера выпечки. Каждый кусочек раскатайте в овальную лепёшку толщиной примерно 4–5 мм.
Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. В центральную часть каждой лепёшки выложите мясную начинку, оставляя свободные края шириной около 2 см.
Подверните длинные стороны теста к центру, формируя бортики. Концы хорошо защипните — так получится характерная форма лодочки. При желании смажьте края желтком: после запекания они приобретут красивый золотистый оттенок.
Сколько запекать пиде
Разогрейте духовку до 190–200 °C. Выпекайте пиде примерно 20–25 минут. Время зависит от особенностей духовки и толщины теста. Ориентируйтесь на бортики: они должны стать румяными, а начинка — полностью приготовиться.
Достаньте выпечку из духовки, дайте ей постоять 5 минут и подавайте к столу. По желанию можно положить в центр горячего пиде небольшой кусочек сливочного масла — он сделает начинку ещё сочнее.
Полезные советы
- Не добавляйте слишком много муки: плотное тесто получится жёстким после выпекания.
- Для более диетического варианта возьмите фарш из индейки или курицы.
- Если используются очень сочные помидоры, удалите семена или слегка отожмите мякоть.
- Пиде можно заморозить после формирования и запекать позднее, увеличив время приготовления на несколько минут.
- Остатки выпечки удобно разогревать в духовке или на сухой сковороде под крышкой.
Домашнее пиде с фаршем на кефирном тесте — удачный вариант для семейного ужина, перекуса или встречи гостей. Рецепт не требует сложных продуктов, а начинку легко менять по своему вкусу: использовать сыр, грибы, курицу, овощи или сочетание нескольких ингредиентов.
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