Турецкие пиде с фаршем на кефирном тесте: сочная выпечка за 30 минут

Пиде — это аппетитная выпечка в форме лодочек, которую часто сравнивают с открытым пирогом или турецкой пиццей. Внутри может быть сыр, овощи, зелень или мясо. Особенно сытным получается вариант с фаршем: сочная начинка, румяные бортики и мягкое тесто превращают обычный ужин в полноценное домашнее блюдо.

Для этого рецепта не понадобятся дрожжи и долгие часы ожидания. Тесто на кефире замешивается быстро, легко раскатывается и после запекания остаётся нежным. Пиде удобно подавать горячим с салатом из свежих овощей, соусом на основе йогурта или чашкой ароматного чая.

Ингредиенты

Для теста:

кефир — 250 мл;

яйцо — 1 штука;

растительное масло — 2 ст. ложки;

мука — около 400–450 г;

разрыхлитель — 1 ч. ложка;

соль — ½ ч. ложки.

Для начинки:

мясной фарш — 400 г;

репчатый лук — 1 штука;

помидор — 1–2 штуки;

сладкий перец — 1 штука;

чеснок — 1 зубчик;

зелень — по вкусу;

соль и чёрный перец — по вкусу;

паприка или другие специи — по желанию;

растительное масло — для обжаривания.

Также можно использовать яичный желток для смазывания бортиков перед отправкой в духовку.

Как приготовить тесто на кефире

В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры. Добавьте яйцо, соль и растительное масло, затем хорошо перемешайте венчиком или вилкой. Отдельно соедините муку с разрыхлителем.

Постепенно вводите сухую смесь в кефирную основу. Сначала размешивайте ложкой, а когда масса станет плотнее — вымешивайте руками. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не слишком липким. Количество муки может немного отличаться: ориентируйтесь на консистенцию.

Сформируйте шар, накройте миску полотенцем или пищевой плёнкой и оставьте тесто на 15–20 минут. За это время клейковина в муке набухнет, и раскатывать основу будет гораздо удобнее.

Приготовление мясной начинки

Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде немного масла, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Когда мясо поменяет цвет, посолите его, поперчите и добавьте паприку.

Помидор и сладкий перец нарежьте небольшими кубиками. Измельчите чеснок и зелень. Переложите овощи к фаршу, перемешайте и тушите ещё несколько минут. Начинка не должна быть слишком жидкой: лишний сок может размочить тесто. Готовую массу слегка остудите.

Если хочется более насыщенного вкуса, в начинку можно добавить немного тёртого сыра, острый перец или щепотку зиры.

Формируем пиде

Разделите тесто на 3–4 равные части — в зависимости от желаемого размера выпечки. Каждый кусочек раскатайте в овальную лепёшку толщиной примерно 4–5 мм.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. В центральную часть каждой лепёшки выложите мясную начинку, оставляя свободные края шириной около 2 см.

Подверните длинные стороны теста к центру, формируя бортики. Концы хорошо защипните — так получится характерная форма лодочки. При желании смажьте края желтком: после запекания они приобретут красивый золотистый оттенок.

Сколько запекать пиде

Разогрейте духовку до 190–200 °C. Выпекайте пиде примерно 20–25 минут. Время зависит от особенностей духовки и толщины теста. Ориентируйтесь на бортики: они должны стать румяными, а начинка — полностью приготовиться.

Достаньте выпечку из духовки, дайте ей постоять 5 минут и подавайте к столу. По желанию можно положить в центр горячего пиде небольшой кусочек сливочного масла — он сделает начинку ещё сочнее.

Полезные советы

Не добавляйте слишком много муки: плотное тесто получится жёстким после выпекания.

Для более диетического варианта возьмите фарш из индейки или курицы.

Если используются очень сочные помидоры, удалите семена или слегка отожмите мякоть.

Пиде можно заморозить после формирования и запекать позднее, увеличив время приготовления на несколько минут.

Остатки выпечки удобно разогревать в духовке или на сухой сковороде под крышкой.

Домашнее пиде с фаршем на кефирном тесте — удачный вариант для семейного ужина, перекуса или встречи гостей. Рецепт не требует сложных продуктов, а начинку легко менять по своему вкусу: использовать сыр, грибы, курицу, овощи или сочетание нескольких ингредиентов.

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