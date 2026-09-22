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22.09.2026 16:33
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Якутск

После ЧП на аттракционах и скандалов: В парке культуры сменился руководитель

Герман Григорьев возглавил парк культуры и отдыха Якутска

Новым руководителем парка культуры и отдыха Якутска назначен Герман Григорьев. Об этом на общегородской планерке сообщил мэр Якутска Дмитрий Садовников.

Григорьев возглавил Центр управления общественными пространствами, в ведении которого находится городской парк культуры и отдыха. Ранее он работал заместителем директора этого учреждения.

Прежний руководитель парка Роман Евсеев покинул должность на фоне ряда скандальных ситуаций, в том числе связанных с травмированием ребенка на аттракционе, отключением электроэнергии и неудовлетворительным санитарным состоянием территории.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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