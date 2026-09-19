Альберт Семенов: При проектировании 204-го микрорайона необходимо учитывать опыт 203-го

17 сентября председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов провел выездное рабочее совещание в 203-м микрорайоне Якутска. В совещании приняли участие заместитель главы города Алексей Гарагуля, депутаты Якутской городской Думы, специалисты Окружной администрации и жители. Одним из основных вопросов стала организация парковок в условиях высокой транспортной нагрузки на микрорайон.

Тема особенно актуальна в связи с капитальным ремонтом перекрестка улиц Хабарова — Ярославского — Чернышевского — Ефимова. Реконструкция улицы Ефимова должна разгрузить транспортную ситуацию в 203-м микрорайоне, однако жители обратили внимание, что в проекте не предусмотрено необходимое количество парковочных мест. Они собрали подписи с просьбой предусмотреть парковки, но на данном этапе изменить уже заключенный контракт и существенно скорректировать проект невозможно.

В этой ситуации, считает Альберт Семенов, важно сделать выводы для дальнейшего развития территории. Председатель Якутской городской Думы обратился к Департаменту градостроительства и архитектуры с предложением учесть пожелания жителей 203-го микрорайона при проектировании 204-го.

«При проектировании новых микрорайонов необходимо заранее опираться на реальные потребности населения. Опыт 203-го микрорайона необходимо учитывать при разработке проекта 204-го. Важно встречаться с людьми до утверждения проектных решений, а не искать выход из уже возникших проблем после завершения строительства», — отметил Альберт Семенов.

Отдельное внимание председатель Думы обратил на связь транспортной инфраструктуры с безопасностью. При плотной застройке недостаток парковочных мест приводит к хаотичной стоянке автомобилей и может затруднять проезд скорой помощи, пожарной техники и других экстренных служб.

«Парковки — это не только вопрос удобства жителей. При проектировании необходимо сразу предусматривать решения, которые позволят сохранить свободные проезды и обеспечить безопасность», — подчеркнул Альберт Семенов.

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