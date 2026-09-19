70% росгвардейцев Якутии уже проголосовали

В Якутии, как и по всей стране, на избирательных участках проходит трехдневное голосование, где избиратели выбирают депутатов Государственной думы девятого созыва.

«Личный состав территориального управления Росгвардии использовал возможность проголосовать по месту нахождения с учетом служебной нагрузки по охране общественного порядка на избирательных участках, — рассказал врио начальника отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) майор Максат Абдылдаев. – К этому часу проголосовало более 70% личного состава. Участие росгвардейцев в избирательном процессе подчеркивает их осознанную позицию людей, которые стоят на защите интересов страны и общества и их активное гражданское участие особую значимость приобретает в переломный для страны период».

«Мы живем в Якутии, где уникальный микс культур, народов и традиций формирует преемственность поколений и единство, — отметили сотрудники ОВО по Олекминскому району, которые в первый же день выборов в полном составе пришли на избирательный участок. – Сегодня мы отдаем свой голос за будущее нашей страны, где вопросы исторической памяти и безопасности остаются приоритетами общественной повестки».

Отметим, что в дни выборов Росгвардия обеспечивает безопасность и общественный порядок, маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны, которые несут службу в системе единой дислокации, пересмотрены с учетом приближения к местам проведения голосования.

Читайте так же Якутия голосует: итоги первого дня