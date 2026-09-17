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17.09.2026 13:11
чтение: 1 мин
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#найди ошибки
#русский язык

Тест по русскому языку: Сможете найти 2 ошибки в этих фразах?

Пройдите быстрый тест по русскому языку: сможете найти 2 ошибки в четырех популярных фразах? Проверьте свою грамотность.
Тест по русскому языку: Сможете найти 2 ошибки в этих фразах?

Две ошибки, четыре фразы: тест по русскому языку для внимательных

Грамотность — это не только школьная оценка в дневнике. Это то, что ежедневно работает на нас: в переписке с коллегами, в резюме, в сообщении клиенту, в комментарии под постом. Причём речь идёт не только о письме: устная речь выдаёт наш уровень владения языком не меньше. Человек, который говорит и пишет правильно, воспринимается как уверенный, внимательный и компетентный — и наоборот, одна ошибка способна перечеркнуть впечатление от блестящей мысли.

Проверить свою внимательность к слову можно в любой момент. Например, прямо сейчас.

Задание: найдите 2 ошибки

Перед вами четыре фразы. В двух из них допущены ошибки. Сможете определить, в каких именно и что не так?

  1. Есть один нюанс
  2. Сказал на вскидку
  3. Немного приукрасил
  4. Ищите работу?

Не спешите читать ответ — сначала попробуйте найти ошибки самостоятельно. Многие уверенно находят первую и спотыкаются на второй.

Правильный ответ и разбор

❌ Ошибка №1: «Сказал на вскидку»

Правильно: «Сказал навскидку» — слитно.

«Навскидку» — это наречие со значением «быстро, не задумываясь, приблизительно» (ответить навскидку, сказать навскидку). Оно пишется в одно слово, и это написание нужно запомнить — как и другие похожие наречия: наспех, набегу, наугад, наизусть. Исторически слово действительно образовалось от существительного «вскидка» с предлогом «на», но предлог давно сросся с основой, поэтому раздельное написание — ошибка.

Сравните: если вам нужен именно предлог с существительным, то существует выражение «на вскидку» в значении, связанном с ружьём: стрелять на вскидку (то есть вскинув оружие и сразу выстрелив). В нашем контексте речь явно о быстром, необдуманном ответе, поэтому верно только «навскидку».

❌ Ошибка №2: «Ищите работу?»

Здесь всё зависит от смысла, и именно поэтому эту фразу так часто пишут неверно.

  • Ищите — это форма повелительного наклонения (ищите работу! — призыв, совет, просьба).
  • Ищете — это форма 2-го лица множественного числа настоящего времени (вы ищете работу?).

Если фраза означает вопрос: «Вы ищете работу?» — правильно написать «Ищете работу?». Именно так и будет грамотно в объявлении или в разговоре с соискателем. А вариант «Ищите работу?» с вопросительным знаком — это уже не вопрос, а скорее призыв, произнесённый с вопросительной интонацией («Так что, ищите работу?»), что в большинстве контекстов выглядит неуместно.

Правило-подсказка: проверяйте себя вопросом к глаголу. Если можно вставить «вы» — нужна буква Е в окончании (вы ищете). Если это приказ или просьба — буква И (ищите).

✅ А где ошибок нет?

«Есть один нюанс» — написано верно. Да, это слово часто пишут как «ньюанс», но правильно только нюанс — без буквы «й» после «н». Запомнить легко: в слове нет никакого « Нью», это заимствование из французского (nuance) с иным произношением, чем кажется на слух.

«Немного приукрасил» — тоже верно. Приукрасить пишется с приставкой при- (значение действия, совершаемого не в полной мере, «слегка»), а раздельного написания «при украсил» не существует. И «немного» здесь пишется слитно — это наречие.

Чем полезны такие упражнения?

Мини-тесты на поиск ошибок — это не просто забава на пять минут. Они дают вполне конкретную пользу:

  • Тренируют внимание к деталям. Мы привыкаем читать не «по верхам», а вглядываться в каждое слово — а именно этого требует грамотное письмо.
  • Закрепляют правила через практику. Когда вы сами нашли ошибку и разобрали, почему так, правило запоминается в разы лучше, чем при простом перечитывании учебника. Психологи называют это «эффектом тестирования»: активное припоминание укрепляет память сильнее, чем повторное чтение.
  • Профилактика чужих ошибок. Разобрав трудные случаи однажды, вы перестанете ошибаться в них сами — особенно в таких «коварных» местах, как слитное написание наречий или формы искать — ищете.
  • Развивают языковое чутьё. Постепенно появляется внутреннее ощущение правильного варианта, которое работает быстрее любого правила.
  • Повышают уверенность. Грамотный человек меньше боится писать письма, вести блог, выступать и проходить собеседования — ведь за словами не нужно перепроверять каждый шаг.

Сохраните этот тест и предложите его друзьям: пусть попробуют найти обе ошибки. А заодно проверьте, кто из вас окажется внимательнее!

Читайте также: Тест по русскому: найди ошибки в этих фразах и проверь свою грамотность!

Тест по русскому: найди ошибки в этих фразах и проверь свою грамотность!

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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