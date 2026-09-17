Тест по русскому языку: Сможете найти 2 ошибки в этих фразах?

Пройдите быстрый тест по русскому языку: сможете найти 2 ошибки в четырех популярных фразах? Проверьте свою грамотность.

Две ошибки, четыре фразы: тест по русскому языку для внимательных

Грамотность — это не только школьная оценка в дневнике. Это то, что ежедневно работает на нас: в переписке с коллегами, в резюме, в сообщении клиенту, в комментарии под постом. Причём речь идёт не только о письме: устная речь выдаёт наш уровень владения языком не меньше. Человек, который говорит и пишет правильно, воспринимается как уверенный, внимательный и компетентный — и наоборот, одна ошибка способна перечеркнуть впечатление от блестящей мысли.

Проверить свою внимательность к слову можно в любой момент. Например, прямо сейчас.

Задание: найдите 2 ошибки

Перед вами четыре фразы. В двух из них допущены ошибки. Сможете определить, в каких именно и что не так?

Есть один нюанс Сказал на вскидку Немного приукрасил Ищите работу?

Не спешите читать ответ — сначала попробуйте найти ошибки самостоятельно. Многие уверенно находят первую и спотыкаются на второй.

Правильный ответ и разбор

❌ Ошибка №1: «Сказал на вскидку»

Правильно: «Сказал навскидку» — слитно.

«Навскидку» — это наречие со значением «быстро, не задумываясь, приблизительно» (ответить навскидку, сказать навскидку). Оно пишется в одно слово, и это написание нужно запомнить — как и другие похожие наречия: наспех, набегу, наугад, наизусть. Исторически слово действительно образовалось от существительного «вскидка» с предлогом «на», но предлог давно сросся с основой, поэтому раздельное написание — ошибка.

Сравните: если вам нужен именно предлог с существительным, то существует выражение «на вскидку» в значении, связанном с ружьём: стрелять на вскидку (то есть вскинув оружие и сразу выстрелив). В нашем контексте речь явно о быстром, необдуманном ответе, поэтому верно только «навскидку».

❌ Ошибка №2: «Ищите работу?»

Здесь всё зависит от смысла, и именно поэтому эту фразу так часто пишут неверно.

Ищите — это форма повелительного наклонения (ищите работу! — призыв, совет, просьба).

— это форма (ищите работу! — призыв, совет, просьба). Ищете — это форма 2-го лица множественного числа настоящего времени (вы ищете работу?).

Если фраза означает вопрос: «Вы ищете работу?» — правильно написать «Ищете работу?». Именно так и будет грамотно в объявлении или в разговоре с соискателем. А вариант «Ищите работу?» с вопросительным знаком — это уже не вопрос, а скорее призыв, произнесённый с вопросительной интонацией («Так что, ищите работу?»), что в большинстве контекстов выглядит неуместно.

Правило-подсказка: проверяйте себя вопросом к глаголу. Если можно вставить «вы» — нужна буква Е в окончании (вы ищете). Если это приказ или просьба — буква И (ищите).

✅ А где ошибок нет?

«Есть один нюанс» — написано верно. Да, это слово часто пишут как «ньюанс», но правильно только нюанс — без буквы «й» после «н». Запомнить легко: в слове нет никакого « Нью», это заимствование из французского (nuance) с иным произношением, чем кажется на слух.

«Немного приукрасил» — тоже верно. Приукрасить пишется с приставкой при- (значение действия, совершаемого не в полной мере, «слегка»), а раздельного написания «при украсил» не существует. И «немного» здесь пишется слитно — это наречие.

Чем полезны такие упражнения?

Мини-тесты на поиск ошибок — это не просто забава на пять минут. Они дают вполне конкретную пользу:

Тренируют внимание к деталям. Мы привыкаем читать не «по верхам», а вглядываться в каждое слово — а именно этого требует грамотное письмо.

Мы привыкаем читать не «по верхам», а вглядываться в каждое слово — а именно этого требует грамотное письмо. Закрепляют правила через практику. Когда вы сами нашли ошибку и разобрали, почему так, правило запоминается в разы лучше, чем при простом перечитывании учебника. Психологи называют это «эффектом тестирования»: активное припоминание укрепляет память сильнее, чем повторное чтение.

Когда вы сами нашли ошибку и разобрали, почему так, правило запоминается в разы лучше, чем при простом перечитывании учебника. Психологи называют это «эффектом тестирования»: активное припоминание укрепляет память сильнее, чем повторное чтение. Профилактика чужих ошибок. Разобрав трудные случаи однажды, вы перестанете ошибаться в них сами — особенно в таких «коварных» местах, как слитное написание наречий или формы искать — ищете.

Разобрав трудные случаи однажды, вы перестанете ошибаться в них сами — особенно в таких «коварных» местах, как слитное написание наречий или формы искать — ищете. Развивают языковое чутьё. Постепенно появляется внутреннее ощущение правильного варианта, которое работает быстрее любого правила.

Постепенно появляется внутреннее ощущение правильного варианта, которое работает быстрее любого правила. Повышают уверенность. Грамотный человек меньше боится писать письма, вести блог, выступать и проходить собеседования — ведь за словами не нужно перепроверять каждый шаг.

Сохраните этот тест и предложите его друзьям: пусть попробуют найти обе ошибки. А заодно проверьте, кто из вас окажется внимательнее!

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