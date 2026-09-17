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17.09.2026 11:42
чтение: 1 мин
Происшествия
#Якутия

Урожай не поделили — поножовщина

В дежурную часть Жатайского отделения полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 66-летнего мужчины с ножевым ранением. Дежурным по указанному адресу для выяснения обстоятельств была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе проверки сотрудники полиции установили 59-летнюю уроженку Амгинского района Якутии, причастную в противоправном деянии.  

Выяснилось, что пострадавший употреблял спиртные напитки вместе со своей сожительницей. Во время застолья у пары возникла ссора из-за распределения урожая. Женщине не понравилось, что большую часть собранного урожая сожитель решил отдать именно своим родственникам. В ходе возникшего конфликта злоумышленница схватила нож и ударила им в грудь мужчины. 

Осознав содеянное, женщина сразу же вызвала скорую медицинскую помощь. Потерпевший был госпитализирован.

Проводится проверка.

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Источник: МВД Якутии
Фото: Надежды Коротовой, Сетевое издание SakhaLife

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